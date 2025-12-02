Ανακαλύψαμε ένα νέο jewelry brand με καθαρή αισθητική και διακριτική αυτοπεποίθηση

Αυτή τη σεζόν, η Αθήνα υποδέχεται ένα νέο jewelry brand με καθαρή αισθητική και διακριτική αυτοπεποίθηση: Kissha Jewelry. Μια άφιξη που ξεχωρίζει για τα προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια της, διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό, δημιουργημένα για γυναίκες που κάνουν το στυλ τους μέρος της ταυτότητάς τους.

Εμπνευσμένη από το πουλί Kissha σύμβολο της χαράς του να ανακαλύπτεις μικρούς θησαυρούς, η Kissha αντιμετωπίζει κάθε κόσμημα σαν μια λεπτή, καθημερινή στιγμή λάμψης που συνοδεύει τη γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πίσω από το concept βρίσκεται η Τζόση Βιτζηλαίου, με πολυετή πορεία στην επικοινωνία και την αισθητική των premium brands, μεταφέροντας την εμπειρία και το ύφος της στη διαδικασία επιλογής κάθε κομματιού της συλλογής.

Η συλλογή της Kissha φέρνει μαζί της μια premium αισθητική με μια κομψότητα που παραμένει εύκολη, προσκαλώντας κάθε γυναίκα να κάνει τη λάμψη μέρος της καθημερινότητάς της.

Η Kissha διατίθεται αποκλειστικά μέσω Instagram, στο: @kisshajewelry