Ποιες είναι οι πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο

Η κατάταξη του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο παραμένει ανδροκρατούμενη, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των πλουσιότερων συνεχίζει να αυξάνεται αργά αλλά σταθερά

Φέτος, 481 από τους 3.428 δισεκατομμυριούχους είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 14% της λίστας, από 406 γυναίκες (13,4%) πέρυσι. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η κληρονόμος της Walmart, Alice Walton, με εκτιμώμενη περιουσία 134 δισ. δολαρίων. Ακολουθούν η Γαλλίδα κληρονόμος της L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, και η Julia Koch, χήρα του βιομηχάνου David Koch (περ. 2019), με περιουσίες περίπου 100 δισ. και 81,2 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr