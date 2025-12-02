Μάργκαρετ Κουάλεϊ και A$AP Rocky επισφραγίζουν τον «έρωτά» τους για τη νέα καμπάνια της Chanel, σε ένα Νεοϋορκέζικο κινηματογραφικό τοπίο

Ο οίκος Chanel προετοιμάζεται για το Métiers d’art 2026 με τον πιο Νεοϋορκέζικο – και κινηματογραφικό τρόπο, παρουσιάζοντας ένα ρομαντικό σύντομο φιλμ μέσα στην πόλη.

Σε σκηνοθεσία του Michel Gondry, το φιλμ του οίκου Chanel φέρνει στο επίκεντρο τους πρεσβευτές του οίκου Μάργκαρετ Κουάλεϊ και A$AP Rocky, οι οποίοι φορώντας δημιουργίες του ταλαντούχου Matthieu Blazy, κινούνται στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Το φιλμ καταλήγει με τον A$AP Rocky να γονατίζει έξω από έναν σταθμό και την Μάργκαρετ Κουάλεϊ να δέχεται ενθουσιασμένη, σχεδόν εκστασιασμένη την πρόταση.

Μάργκαρετ Κουάλεϊ και A$AP Rocky επισφραγίζουν τον «έρωτά» τους για τη νέα καμπάνια της Chanel

Μαζί με το φιλμ, το οποίο φανερώνει την κινηματογραφική πρόταση γάμου των δύο πρωταγωνιστών, ο οίκος παρουσίασε και μια παιχνιδιάρικη αφίσα, όπου οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίζονται μπροστά σε ένα εικονογραφημένο σκηνικό της πόλης.

Η γραφιστική της προσέγγιση, η τολμηρή και ελαφρώς νοσταλγική αισθητική της, λειτουργούν σαν μικρό νεύμα στην καλλιτεχνική φαντασία του Michel Gondry ενώ παράλληλα προετοιμάζει και το έδαφος για μια νέα, «καθαρά νεοϋορκέζικη» πολυεπίπεδη αφήγηση του Métiers d’art.

Όσο για την επίδειξη του οίκου, Métiers d’art 2026, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 2 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., στη Νέα Υόρκη και, αν κρίνουμε από αυτό το πρώτο δείγμα, ετοιμάζει κάτι βαθιά κινηματογραφικό, συναισθηματικό και ολοκληρωτικά στο πνεύμα της πόλης.