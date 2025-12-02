Τα Βρετανικά Βραβεία Μόδας επέστρεψαν στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο και, το κόκκινο χαλί δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο εντυπωσιακό.

Τα Fashion Awards απέτισαν φόρο τιμής στους ταλαντούχους νέους δημιουργικούς διευθυντές κορυφαίων οίκων μόδας– και όχι μόνο, με τη λίστα των βραβευμένων να έχει ονόματα μεταξύ άλλων όπως εκείνο του Τζόναθαν Άντερσον και εκείνο της Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ.

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, οικοδεσπότης της βραδιάς, υποδέχθηκε τους καλεσμένους, σχεδιαστές, μοντέλα και celebrities, φορώντας ένα κομψό navy blue κοστούμι του οίκου Burberry ενώ ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν σίγουρα οι εμφανίσεις των Σιένα Μίλερ η οποία ανακοίνωση την εγκυμοσύνη της με ένα διαφανές λευκό φόρεμα του οίκου Givenchy και Λίλι Άλεν με δημιουργία Valentino.

Fashion Awards 2025: Οι πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Royal Albert Hall

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να πούμε πως, η Kate Hawley έγραψε ιστορία ως η πρώτη Σχεδιάστρια Κοστουμιών της Χρονιάς, η Anok Yai βραβεύτηκε ως Μοντέλο της Χρονιάς, η Little Simz αναγνωρίστηκε ως Πολιτιστική Καινοτόμος ενώ ο Τζόναθαν Άντερσον κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο βραβείο Σχεδιαστή της Χρονιάς.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε από τα φετινά Fashion Awards



