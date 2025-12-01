Fashion Awards 2025: Όσα γνωρίζουμε για τη φετινή λαμπερή εκδήλωση

Τα Fashion Awards 2025 που παρουσιάζονται από την Pandora επιστρέφουν και φέτος και, θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, αργά το απόγευμα, στο Royal Albert Hall.

Οικοδεσπότης της φετινής λαμπερής εκδήλωσης των Fashion Awards 2025, όπως αποκάλυψε το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας, θα είναι ο ταλαντούχος Κόλμαν Ντομίνγκο, ο ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και icon του στιλ.

Επιστρέφοντας στο εμβληματικό Albert Hall για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εκδήλωση θα τιμήσει τους σχεδιαστές που ξεχώρισαν τα μοντέλα και τους καινοτόμους του κλάδου της περασμένης χρονιάς, με έμφαση στους ηγέτες της αλλαγής.

Ισορροπώντας την παράδοση με την καινοτομία, η φετινή έκδοση θα αναδείξει τόσο καταξιωμένα ταλέντα όσο και αναδυόμενα δημιουργικά πρόσωπα. Αξίζει τέλος να πούμε πως, η εκδήλωση χρησιμεύει ως ο κύριος φορέας συγκέντρωσης χρημάτων για το Ίδρυμα BFC, το οποίο υποστηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία της βρετανικής βιομηχανίας μόδας μέσω της εστίασής του στην εκπαίδευση, την παροχή επιχορηγήσεων και την επιχειρηματική καθοδήγηση.

Δείτε παρακάτω τις υποψηφιότητες

Σχεδιαστής της Χρονιάς

«Αναγνωρίζει έναν Βρετανό ή διεθνή σχεδιαστή του οποίου οι καινοτόμες συλλογές και καμπάνιες του τελευταίου έτους έχουν επηρεάσει αξιοσημείωτα τον κλάδο, καθορίζοντας τη μορφή της παγκόσμιας μόδας».

- Rick Owens για τον Rick Owens

- Martine Rose για την Martine Rose

- Willy Chavarria για τον Willy Chavarria

- Jonathan Anderson για τους Dior και JA Anderson

- Miuccia Prada για τους Miu Miu

- Glenn Martens για τους Diesel και Maison Margiela

Βρετανός Σχεδιαστής Γυναικείων Ρούχων της Χρονιάς

«Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει έναν κορυφαίο Βρετανό σχεδιαστή ή επιχείρηση γυναικείας ένδυσης που έχει σταθερά αφήσει παγκόσμιο αντίκτυπο με τα καινοτόμα και δημιουργικά σχέδιά του, διαμορφώνοντας το ακμάζον διεθνές τοπίο της γυναικείας ένδυσης.»



-Simone Rocha για τη Simone Rocha

-Emma Chopova και Laura Lowena-Irons για την Chopova Lowena

-Sarah Burton για τον Givenchy

-Charlotte Knowles και Alexandre Arsenault για το KNWLS

-Erdem Moralioğlu για τον Erdem



Βρετανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ρούχας της Χρονιάς

«Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει έναν κορυφαίο Βρετανό σχεδιαστή ανδρικής ένδυσης που έχει σταθερά αφήσει παγκόσμιο αντίκτυπο με τα καινοτόμα και δημιουργικά του σχέδια, διαμορφώνοντας το ακμάζον διεθνές τοπίο της ανδρικής ένδυσης.»

-Κίκο Κοσταντίνοφ για τον Κίκο Κοσταντίνοφ

-Κρεγκ Γκριν για τον Κρεγκ Γκριν

-Νίκολας Ντέιλι για τον Νίκολας Ντέιλι

-Φοντέι Ντουμπούγια για την Labrum London

-Στέφαν Κουκ και Τζέικ Μπερτ για τον Στέφαν Κουκ

-Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ για την Γουέιλς Μπόνερ

Το Βραβείο Vanguard

«Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει έναν σχεδιαστή στην πρώτη γραμμή ενός νέου κύματος στη βρετανική μόδα. Ο παραλήπτης θα πρέπει να έχει επιδείξει οραματική δημιουργικότητα, πολιτιστική ηγεσία και παγκόσμια επιρροή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της μόδας.»

-Aaron Esh για Aaron Esh

-Dilara Findikoğlu για Dilara Findikoğlu

-Feben για Feben

-Steve O Smith για Steve O Smith

-Tolu Coker για Tolu Coker

-Torishéju Dumi για Torishéju



Τα βραβεία που έχουν ήδη ανακοινωθεί

Μοντέλο της Χρονιάς - Anok Yai

Βραβείο Isabella Blow για Δημιουργό Μόδας - Rei Kawakubo, Adrian Joffe και Dickon Bowden

Ειδικό Βραβείο Αναγνώρισης - Ντελφίν Αρνό

Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος - Brunello Cucinelli

Bραβείο Πολιτιστικής Καινοτομίας - Little Simz

Στιγμή Στυλ της Χρονιάς Pandora - Sam Woolf