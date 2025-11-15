Τα βραβεία SAG γίνονται «The Actor Awards» - H νέα εποχή που τιμά τους ηθοποιούς

Τα βραβεία SAG αλλάζουν όνομα και από το 2026 θα ονομάζονται «The Actor Awards», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή που τιμά τους ηθοποιούς.

Τα βραβεία SAG γράφουν ένα νέο κεφάλαιο, καθώς από την 32η τελετή απονομής το 2026, η εκδήλωση θα ονομάζεται πλέον «The Actor Awards presented by SAG-AFTRA». Η αλλαγή αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας του συνδικάτου να ευθυγραμμίσει το όνομα της τελετής με το αγάλμα που απονέμεται, το οποίο από το 1995 ονομάζεται «The Actor».​

Η SAG-AFTRA επισημοποίησε την αλλαγή με στόχο να καταστεί πιο ξεκάθαρος ο σκοπός της εκδήλωσης, ιδιαίτερα για το διεθνές κοινό που παρακολουθεί τη ζωντανή μετάδοση μέσω της Netflix. Η απόφαση έρχεται σε μια εποχή που η τελετή έχει αναβαθμιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον όρο «SAG» να μην είναι πλέον γνωστός σε πολλούς θεατές έξω από τις ΗΠΑ.​

getty images

Η νέα ονομασία δεν αλλάζει το πνεύμα της εκδήλωσης, ούτε τη διαδικασία ψηφοφορίας, της οποίας η βάση παραμένει η ίδια: οι ηθοποιοί ψηφίζουν τους ηθοποιούς, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την εσωτερική λογική της τιμής. Η SAG-AFTRA τονίζει ότι η κληρονομιά και το κύρος των βραβείων παραμένουν ανέπαφα, ενώ η εστίαση στον ηθοποιό είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ.​

Η αλλαγή ονόματος έρχεται επίσης να αναδείξει τη συγχώνευση των SAG-AFTRA, η οποία έγινε το 2012, και να την ενσωματώσει πλήρως στην ταυτότητα της εκδήλωσης. Η επόμενη τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 1 Μαρτίου 2026 και θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα Netflix, ενώ η SAG-AFTRA έχει ήδη δημιουργήσει νέα ιστοσελίδα και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το νέο όνομα.​

Παρά την αλλαγή, η SAG-AFTRA αναγνωρίζει ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αναφέρονται στα βραβεία ως SAG Awards, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό και αποδεκτό. Η επόμενη εποχή των βραβείων θα είναι πιο προσβάσιμη, πιο διεθνής και πιο εστιασμένη στον ηθοποιό, χωρίς όμως να χάνει την αυθεντικότητα και την παράδοση που την έχουν καταστήσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ετήσιας εκστρατείας βραβείων.