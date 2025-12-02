Fashion Awards 2025: Σιένα Μίλερ και Έλι Γκούλντινγκ αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στο red carpet

Τόσο η Σιένα Μίλερ όσο και η Έλι Γκούλντινγκ επέλεξαν να ανακοινώσουν το χαρμόσυνο γεγονός της εγκυμοσύνης τους στη λαμπερή εκδήλωση μόδας του Λονδίνου.

Την πιο ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσαν στους θαυμαστές τους η Σιένα Μίλερ και η Έλι Γκούλντινγκ, ανακοινώνοντας τις εγκυμοσύνες τους στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Και οι δύο γυναίκες είχαν καταφέρει να κρατήσουν μυστικό το ευχάριστο γεγονός, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η 38χρονη Έλι Γκούλντινγκ θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της - καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Μπο Μίνιαρ. Η ίδια έχει ακόμα έναν γιο, τον τετράχρονο Άρθουρ, ο οποίος ήρθε στη ζωή κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κάσπαρ Τζόπλινγκ. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την πρώτη δημόσια εμφάνισή της ούσα έγκυος, ένα total black look, που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μία πηγή είχε επιβεβαιώσει στη Daily Mail τη σχέση της Έλι Γκούλντινγκ με τον Μπο Μίνιαρ, λέγοντας: «Είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι πολύ ερωτευμένοι! Εκείνος είναι πολύ ρομαντικός και είναι πολύ καλά μαζί. Είναι πραγματικά υπέροχο να το βλέπεις, είναι πολύ χαρούμενη».

Από την άλλη, η Σιένα Μίλερ πρόκειται σε μερικούς μήνες να φέρει στον κόσμο το τρίτο παιδί της. Η ηθοποιός έχει ακόμα μία 2χρονη κόρη με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, και οι δυο τους μετρούν αντίστροφα για να μεγαλώσουν (κι άλλο) την οικογενειακή ευτυχία τους. Η Σιένα Μίλερ είναι, επίσης, μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Στάριτζ. Η ίδια πόζαρε χαρούμενη στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα τούλινο φόρεμα, που διέγραφε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, το Royal Albert Hall πλημμυρίζει από φώτα και λάμψη. Celebrities από κάθε χώρο δίνουν το παρών στην εκδήλωση, τιμώντας τη μόδα, την εξέλιξη, την καινοτομία και φυσικά τα κορυφαία ονόματα της χρονιάς που ξεχώρισαν με τις δημιουργίες τους. Highlight της βραδιάς ήταν αναμφίβολα, οι cute στιγμές της αποκάλυψης των εγκυμοσυνών.