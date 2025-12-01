Η Τζένα Ορτέγκα είναι γνωστή για το, κατά κάποιον τρόπο επαναστατικό της στιλ. Με rock διάθεση και goth αέρα, σε κάθε της δημόσια εμφάνιση δίνει στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της.

Αυτή τη φορά, η Τζένα Ορτέγκα έκανε μια cool εμφάνιση, επιλέγοντας τον « λάθος» στιλιστικό συνδυασμό που δεν έμοιαζε ποτέ πιο σωστός.

Συγκεκριμένα, η Τζένα Ορτέγκα, μέλος της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του φεστιβάλ επιλέγοντας μια στιλιστική φόρμουλα που, αφενός αναδείκνυε την cool αισθητική της, αφετέρου έδινε την πιο «λάθος» σωστή στιλιστική έμπνευση.

H Τζένα Ορτέγκα φόρεσε το πιο απροσδόκητο ζευγάρι παπούτσια με το σατέν μάξι φόρεμά της

Η επιλογή της ήταν η εξής: ένα chic μεταξωτό φόρεμα με δαντελένιο μπούστο και ένα μονόπετο σακάκι από επάνω, τόσο chic όσο χρειάζεται η περίσταση, ωστόσο, κράτησε διακριτικό το outfit της επιλέγοντας ένα ζευγάρι φθαρμένα αρβυλάκια, cool και άνετα.

Getty Images

Ο συνδυασμός σατέν φορέματος με αρβυλάκια μπορεί να μοιάζει «λάθος» (βασίζεται άλλωστε στη θεωρία του λάθος παπουτσιού) είναι όμως κατάλληλος αν θέλεις να κρατήσεις το outfit σου ανεπιτήδευτο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση, από ένα dinner έως και μια βραδινή έξοδο, ακόμα και ένα πρωινό brunch.

Σκέψου το με ένα denim jacket, ή ένα δερμάτινο πανωφόρι, ακόμη και με ένα πλεκτό. Οι συνδυασμοί είναι πολλοί και με τα αρβυλάκια θα δείχνει τόσο κομψό όσο και casual όσο χρειάζεσαι. Αν θέλεις να αντιγράψεις το στιλ της Τζένα Ορτέγκα, παρακάτω έχουμε τις αγορές που πρέπει να κάνεις.

Δες παρακάτω τις επιλογές

