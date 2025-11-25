Επιτέλους ήρθε και επισήμως η εποχή που τα αγαπημένα μας πλεκτά διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις μας.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τη γκαρνταρόμπα μας να κάνει μια «στροφή» από τα ανάλαφρα υφάσματα στις πιο ζεστές και cozy υφές, σίγουρα τα πουλόβερ κερδίζουν έδαφος, πώς όμως θα τα φορέσεις με ανανεωμένο τρόπο σε κάθε στιγμή της ημέρας;

Κάθε χρόνο βλέπουμε νέες ανανεωμένες εκδοχές των πουλόβερ, όπως για παράδειγμα τα πλεκτά με το ενσωματωμένο κασκόλ, ένα twist που δίνει προσωπικότητα σε κάθε outfit, ωστόσο τα basic κλασικά πλεκτά δεν χάνουν ποτέ την αίγλη τους.

Tέλος στα βαρετά πλεκτά: 5 + 1 τρόποι να φορέσεις το basic knit σου με τον πιο updated τρόπο

Από τα μονόχρωμα σε εκείνα με τα prints, έως τα πιο παιχνιδιάρικα με τα μοτίβα, οι επιλογές που μπορείς να βρεις στην αγορά είναι πολλές, πώς όμως θα τα φορέσεις με έναν πιο σύγχρονο τρόπο; Οι πιο safe επιλογές είναι σίγουρα με ένα tailored παντελόνι, ψηλόμεσο ή όχι, ή και ένα τζιν.

Για μια πιο edgy εμφάνιση, τα It Girls σήμερα φορούν τα πλεκτά τους με leather pants, φούστες και ψηλές μπότες, βερμούδες ή baggy jeans με μοκασίνια, ακόμη και με festive φορέματα από κάτω. Όσο για το styling, τα κλασικά πλεκτά μπορούν να απογειωθούν με κοσμήματα, αξεσουάρ, όπως silk scarfs - και μην ξεχνάς και την πιο πρόσφατη fashion εμμονή των γυναικών με τα lingerie dresses πάνω από το παντελόνι. Σκέψου λοιπόν πόσο στιλάτο θα δείχνει με το πουλόβερ σου.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από outfits από τα οποία μπορείς να εμπιστευτείς για τις επόμενες εμφανίσεις σου.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω outfits