Τα πλεκτά με twist είναι η νέα hot τάση – Η λεπτομέρεια που απογειώνει κάθε outfit και πώς να τα φορέσεις

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα πλεκτά επιστρέφουν δυναμικά

Είναι η εποχή που τα πουλόβερ, από τα χοντρά ζιβάγκο έως ένα κομψά πλεκτά, αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο για την αίσθηση ζεστασιάς που προσφέρουν, αλλά και για την ικανότητά τους να μεταμορφώνουν ένα απλό σύνολο.

Κάθε χρόνο βλέπουμε νέες ανανεωμένες εκδοχές τους όμως φέτος ένα ιδιαίτερο στιλ ξεπροβάλλει και καταφέρνει ήδη να γίνει η νέα fashion «εμμονή». Ο λόγος για τα πλεκτά πουλόβερ με ενσωματωμένο κασκόλ. Πρόκειται για το πιο έξυπνο υβρίδιο του χειμώνα, ένα statement κομμάτι που συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ, ενώ χαρίζει στο look μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Τα πλεκτά με twist είναι η νέα hot τάση – Η λεπτομέρεια που απογειώνει κάθε outfit

Το ενσωματωμένο κασκόλ «αγκαλιάζει» το λαιμό δημιουργώντας όγκο και ενδιαφέρον στο πάνω μέρος του συνόλου, σαν να έχεις προσθέσει ένα αξεσουάρ, χωρίς όμως να χρειάζεται να σκεφτείς το styling.

Αυτή η τάση θυμίζει τα scarf coats που έκαναν θραύση τα προηγούμενα χρόνια όμως φέτος η ανανεωμένη εκδοχή του πλεκτού είναι πολύ πιο ευέλικτη. Αν θες να προσθέσεις στη συλλογή σου ένα πλεκτό με ενσωματωμένο κασκόλ, στην αγορά θα βρεις πολλά στιλ, από oversized γραμμές και λεπτά πλεκτά σε ουδέτερες αποχρώσεις ή πιο τολμηρά χρώματα.

Όσον αφορά το styling, ταιριάζει υπέροχα με tailored παντελόνι ή ακόμη και με ένα σκούρο τζιν σε ίσια γραμμή, με midi φούστα, σατέν ή ακόμη και δερμάτινη. Η αντίθεση υφών άλλωστε κάνει το outfit πιο ενδιαφέρον επομένως αξίζει να το δοκιμάσεις.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές για να δοκιμάσεις τη νέα hot τάση της σεζόν.

Δες παρακάτω τις επιλογές της αγοράς

Zara

Λεπτή πλεκτή μπλούζα με φιόγκο/ Δες εδώ

Massimo Dutti

Πλεκτό πουλόβερ με λαιμόκοψη V/ Δες εδώ

Funky Buddha

Πλεκτό πουλόβερ με ανάγλυφο σχέδιο και κασκόλ/ Δες εδώ

H&M

Πουλόβερ σε φαρδιά γραμμή με κασκόλ/ Δες εδώ

Answear

Μάλλινο με ενσωματωμένο κασκόλ/ Δες εδώ

