CALZEDONIA: Οι επιλογές της Kendall Jenner
JTeam
2 Δεκεμβρίου 2025
Η Kendall Jenner αναβαθμίζει το look της με ένα αδιαμφισβήτητα chic και θηλυκό αξεσουάρ: το romantic chic καλσόν με δαντέλα της Calzedonia.
Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, η δαντέλα υιοθετείται ομόφωνα ως το προϊόν που πρέπει να φορεθεί από τον κόσμο της μόδας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η Kendall Jenner, η οποία έχει μεταμορφώσει το προϊόν φορώντας το με στυλ σε καλσόν και αναδεικνύοντάς το ως ένα προσιτό και κομψό αξεσουάρ μέσα από το off-duty στυλ της.
Eπίλεξε το καλσόν από δαντέλα Calzedonia που σου ταιριάζει και παίξε με το στυλ σου.
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ ΤΗΣ KENDALL:
Καλσόν από Δαντέλα Φλοράλ - Καλσόν με Σχέδια - Calzedonia
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.