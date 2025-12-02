CALZEDONIA: Οι επιλογές της Kendall Jenner

Η Kendall Jenner αναβαθμίζει το look της με ένα αδιαμφισβήτητα chic και θηλυκό αξεσουάρ: το romantic chic καλσόν με δαντέλα της Calzedonia.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, η δαντέλα υιοθετείται ομόφωνα ως το προϊόν που πρέπει να φορεθεί από τον κόσμο της μόδας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η Kendall Jenner, η οποία έχει μεταμορφώσει το προϊόν φορώντας το με στυλ σε καλσόν και αναδεικνύοντάς το ως ένα προσιτό και κομψό αξεσουάρ μέσα από το off-duty στυλ της.

Eπίλεξε το καλσόν από δαντέλα Calzedonia που σου ταιριάζει και παίξε με το στυλ σου.

ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ ΤΗΣ KENDALL:

Καλσόν από Δαντέλα Φλοράλ - Καλσόν με Σχέδια - Calzedonia