FASHION FASHION NEWS

CALZEDONIA: Οι επιλογές της Kendall Jenner

JTeam

2 Δεκεμβρίου 2025

CALZEDONIA: Οι επιλογές της Kendall Jenner
Η Kendall Jenner αναβαθμίζει το look της με ένα αδιαμφισβήτητα chic και θηλυκό αξεσουάρ: το romantic chic καλσόν με δαντέλα της Calzedonia.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, η δαντέλα υιοθετείται ομόφωνα ως το προϊόν που πρέπει να φορεθεί από τον κόσμο της μόδας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η Kendall Jenner, η οποία έχει μεταμορφώσει το προϊόν φορώντας το με στυλ σε καλσόν και αναδεικνύοντάς το ως ένα προσιτό και κομψό αξεσουάρ μέσα από το off-duty στυλ της.

Jenny.Gr

Eπίλεξε το καλσόν από δαντέλα Calzedonia που σου ταιριάζει και παίξε με το στυλ σου.

ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ ΤΗΣ KENDALL:
Καλσόν από Δαντέλα Φλοράλ - Καλσόν με Σχέδια - Calzedonia

Jenny.Gr
Google News logo

Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...