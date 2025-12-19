H Intimissimi εμφανίζεται στην 5η σεζόν του Emily in Paris

Η ιταλική τεχνογνωσία πρωταγωνιστεί στη 5η σεζόν του Emily in Paris, με την Intimissimi να εμφανίζεται σε ένα από τα επεισόδια.

Η νέα σεζόν της πολυσυζητημένης σειράς, δημιουργία του Darren Star με πρωταγωνίστρια τη Lily Collins στον ρόλο της αναγνωρίσιμης Emily Cooper, είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 18 Δεκεμβρίου. Αυτή τη φορά, η Emily αφήνει πίσω της τη Ville Lumière για να ζήσει τη δική της εκδοχή la dolce vita.

Στην Ιταλική πρωτεύουσα συμβαίνει μία από τις πιο απρόσμενες συναντήσεις της σειράς – η συνάντηση της Emily In Paris με την Intimissimi.

Η συνεργασία μεταξύ των δημιουργών της σειράς και του brand γεννήθηκε σχεδόν τυχαία, ωστόσο εξελίχθηκε σε μία σύμπραξη που ενώνει δύο συναφείς κόσμους: τη μόδα και το storytelling, συνδεδεμένα από ένα κοινό όραμα για τη σύγχρονη θηλυκότητα.



Στο επεισόδιο, η Emily καλείται να παρουσιάσει τη δημιουργική της ιδέα για μία νέα καμπάνια της Intimissimi, αλλά μια γλωσσική παρεξήγηση μετατρέπει τη λέξη “Intimissimi” σε “Intimacy.”

Από αυτή τη παρεξήγηση ξετυλίγεται μία ανάλαφρη και ευφυής πλοκή, όπου η πρωταγωνίστρια βρίσκει απροσδόκητα τον εαυτό της να αναλογίζεται την προσωπική της οικειότητα, τις σχέσεις και το μέλλον της - ένας παιχνιδιάρικος καθρέπτης της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.



Για ακόμη μία φορά, η Emily — ένα fashion icon και style trendsetter — και οι άλλοι χαρακτήρες θα φορέσουν διάφορα κομμάτια της Intimissimi στο επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής συλλογής Pretty Flowers, έναν ύμνο στην κομψή, μοντέρνα και συνειδητοποιημένη θηλυκότητα.

Τα looks που επιλέχθηκαν ιδανικά για εκείνη αντικατοπτρίζουν απόλυτα το πνεύμα του χαρακτήρα: εκλεπτυσμένη αλλά αυθόρμητη, τολμηρή αλλά ρομαντική, εκφράζοντας πάντα την εξέλιξή της μέσα από αυτά που φορά.

Η εμφάνιση της Intimissimi στο Emily in Paris σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το brand, αποδίδοντας του ένα κεντρικό ρόλο στην αναπαράσταση της ιταλικής κομψότητας μέσα σε μια από τις πιο εμβληματικές σειρές των τελευταίων ετών — ένα σύμβολο του διαλόγου μεταξύ μόδας, pop κουλτούρας και γυναικείας ενδυνάμωσης.

Αυτή η συνεργασία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Intimissimi brand να προσελκύει διεθνές κοινό με μία αυθεντική και σύγχρονη φωνή, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον λαμπερό και εκλεπτυσμένο τόνο της σειράς.

