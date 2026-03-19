INTIMISSIMI - SPRING/SUMMER 2026 COLLECTION: Η ουσία της θηλυκότητας

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Intimissimi γιορτάζει τη χάρη, την κομψότητα και την ικανότητα της θηλυκότητας να εξελίσσεται.

Οι σειρές Pretty Flower και I Bloom for You υμνούν την πιο λεπτή εκδοχή της θηλυκότητας, ενώ οι σειρές The Love Club και Playful Glamour γιορτάζουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ρομαντική δαντέλα και λεπτομέρειες σε σχήμα καρδιάς.

Στις νέες αφίξεις περιλαμβάνονται η Ethereal Embrace με δαντέλα σε απόχρωση talc και η Flirt Fearlessly, διακοσμημένη με studs, για μια σύγχρονη προσέγγιση της αισθησιακότητας.

Η εμβληματική The Art of Lingerie συνδυάζει floral δαντέλα και ραμμένο σατέν, ενώ η Simply Iconic επανερμηνεύει τα animal prints με floral μοτίβα.

Η capsule συλλογή I Said Yes, σχεδιασμένη για να σηματοδοτήσει την 30ή επέτειο του brand, γιορτάζει τη συνάντηση του μεταξιού Intimissimi με τη δαντέλα, με ένα ρομαντικό charm σε σχήμα καρδιάς. Το καλοκαίρι φωτίζεται με τις σειρές Brighten Your Day, Sweet as a Berry, Midsummer Dream και Midnight Summer, με macramé, σατέν και τούλι διακοσμημένα με κρύσταλλα rhinestones.

KNITWEAR

Η πρόταση στα knitwear επικεντρώνεται σε φυσικές ίνες και σύγχρονες γραμμές.

Το ρευστό και διαπνέον Fresh Bamboo ανανεώνεται με μορφή draped bodysuit και top δύο στρωμάτων.

Το λινό κλέβει την παράσταση με βασικά κομμάτια όπως το νέο 100% λινό γιλέκο, σύμβολο διακριτικής κομψότητας.

Στις νέες αφίξεις της σεζόν περιλαμβάνεται η σειρά Elevated Cotton από μερσεριζέ βαμβάκι με μεταξένια αίσθηση, που μετατρέπει την καθημερινή άνεση σε μια πολυτελή εμπειρία.

Το βαμβάκι και το lurex rib, καθώς και το iconic pure cotton rib, ολοκληρώνουν τη συλλογή.

Το μετάξι, το υλικό που αποτελεί σήμα-κατατεθέν του brand, επιστρέφει σε σύγχρονους συνδυασμούς με κοντράστ δαντέλα.

LOUNGEWEAR

Το loungewear αποκτά μία χαλαρή κομψότητα, ιδανική τόσο για το σπίτι όσο και για το leisure wear.

Modal ή σετ από modal/βαμβάκι με boyish tank tops και boxer σορτς συνδυάζονται με cardigans, flowing ρόμπες και παντελόνες palazzo.

Κομμάτια από viscose bamboo και modal με κομψά prints συνοδεύουν βαμβακερά πουκάμισα σε παστέλ αποχρώσεις και αέρινα καλοκαιρινά outfits, ενώ η broderie anglaise προσθέτει μια δροσερή, ρομαντική πινελιά.

TIMELESS AESTHETICS

Η Intimissimi για άλλη μια φορά ανταποκρίνεται στην αποστολή της να προσφέρει ρούχα που δεν είναι απλώς lingerie ή ένδυση, αλλά μια έκφραση αυθεντικής, φυσικής και πάντα κομψής θηλυκότητας.

#intimissimicares project: ιχνηλασιμότητα