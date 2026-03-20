Η Falconeri παρουσιάζει την cashmere yoga, την πρώτη capsule collection αφιερωμένη στην ευεξία

Για την Spring/Summer 2026, η Falconeri επεκτείνει τον κόσμο των leisurewear και παρουσιάζει την πρώτη capsule collection αφιερωμένη στην ευεξία με ένα project που ερμηνεύει την κίνηση μέσα από τη λιτή κομψότητα και τη διαχρονική ποιότητα, στοιχεία που πάντα χαρακτήριζαν το brand.

Η συλλογή Cashmere Yoga προέρχεται από την επιθυμία του brand να εξερευνήσει νέες μορφές άνεσης, συνδυάζοντας απόδοση και πολυπλοκότητα σε ένα total look σχεδιασμένο να συνοδεύει κάθε κίνηση του σώματος, με φυσικότητα και αρμονία.

Ο πρωταγωνιστής της συλλογής είναι το Ultrafine Ribbed Cashmere στην απόχρωση grey mélange. Χάρη στην ελαστάνη, τα κολάν και τα τοπ εξασφαλίζουν ελευθερία κινήσεων και εφαρμογή που αγκαλιάζει απαλά το περίγραμμα του σώματος. Ένα μαλακό γιλέκο και ένα μακρυμάνικο τοπ σε στυλ wrap, συνδυάζουν λειτουργικότητα και στυλ σε τέλεια ισορροπία συμπληρώνοντας τη συλλογή.

Πολύτιμα υλικά, βασικές γραμμές και μια λεπτή παλέτα χρωμάτων χαρακτηρίζουν μια πρόταση που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής ένδυσης για τον ελεύθερο χρόνο και μετατρέπει τα ρούχα γιόγκα σε μια καθημερινή εμπειρία ευεξίας.

Η συλλογή Cashmere Yoga της Falconeri είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες boutique του brand και στο falconeri.com.

