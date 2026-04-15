Polka Dot, Elevated: Η M&S αναδεικνύει ένα διαχρονικό μοτίβο με σύγχρονη κατεύθυνση

Η M&S φέρνει στο προσκήνιο το polka dot, επαναπροσεγγίζοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοτίβα της μόδας μέσα από μία σύγχρονη και κομψή οπτική.

Η πρόταση της σεζόν εστιάζει σε επιλεγμένα κομμάτια που εντάσσονται φυσικά στην καθημερινότητα, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και την πρακτικότητα. Mini φορέματα με δομημένο μπούστο και καθαρές γραμμές δημιουργούν μία flattering σιλουέτα για εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ midi σχέδια με ανάλαφρα υφάσματα και διακριτικές διαφάνειες προσθέτουν κίνηση και κομψότητα.

Τα separates λειτουργούν ως σύγχρονα wardrobe essentials. Tops σε minimal γραμμές με polka dot μοτίβο συνδυάζονται εύκολα τόσο με tailored κομμάτια όσο και με denim, προσφέροντας ευελιξία και πολλαπλές στιλιστικές επιλογές.

Παράλληλα, τα swimwear κομμάτια ακολουθούν την ίδια αισθητική κατεύθυνση. Bikini σε καθαρές γραμμές και άνετες εφαρμογές επανασυστήνουν το polka dot μέσα από μία πιο σύγχρονη και ισορροπημένη προσέγγιση.

Η χρωματική παλέτα παραμένει πιστή στο ασπρόμαυρο, διευκολύνοντας τους συνδυασμούς, ανεξαρτήτως περίστασης.

Η M&S επενδύει σε κομμάτια που φοριούνται με άνεση, προσαρμόζονται σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας και παραμένουν επίκαιρα πέρα από τις τάσεις.

