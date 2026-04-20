Η ουσία του αόρατου: Μια σειρά που αγκαλιάζει το σώμα μέσα από ένα παιχνίδι επικαλύψεων και διακριτικών αντιθέσεων
JTeam
20 Απριλίου 2026
Η αληθινή ομορφιά δεν επιδεικνύεται, αλλά γίνεται αντιληπτή. Η νέα συλλογή Tulle – Invisible Touch προβάλλει μια νέα αντίληψη για τα εσώρουχα, βασισμένη στην ελαφρότητα και την άνεση, προσκαλώντας σας να ανακαλύψετε ξανά το ουσιώδες μέσα από την αφή και τη διακριτική αισθησιακότητα.
Η σειρά περιστρέφεται γύρω από ένα εξαιρετικά ελαφρύ, ιδιαίτερα απαλό τούλι που σε συνδυασμό με υπερελαφριά ίνα, αγκαλιάζει το σώμα μέσα από ένα παιχνίδι επικαλύψεων και διακριτικών αντιθέσεων.
Ο σχεδιασμός εστιάζει στη λειτουργικότητα, μέσω εκλεπτυσμένης πλευρικής στήριξης που βελτιώνει την εφαρμογή και την άνεση, ερμηνεύοντας το στυλ Triangolo σε δύο διαφορετικές εκδοχές: μία χωρίς ενίσχυση, με μοντέρνο χαρακτήρα που καθορίζεται από τη κεντρική μπανέλα σχήματος V και μία πιο απαλή, ελαφρώς ενισχυμένη εκδοχή, σχεδιασμένη για όσες αναζητούν απόλυτη απαλότητα.
Η στήριξη του στυλ Elena, η λιτή αισθητική του Balconcino, τα matching σλιπ και τα brazilian σλιπ ολοκληρώνουν τη συλλογή.
Bi-elastic tulle: Η αίσθηση ενός second-skin effect
Η εκλεπτυσμένη χρήση υλικών συνεχίζεται με τη Family 101, όπου το καινοτόμο bi-elastic τούλι μεταμορφώνεται σε μία ανεπαίσθητη επιφάνεια.
Η εξαιρετικά απαλή υφή του υφάσματος, του επιτρέπει να ακολουθεί κάθε κίνηση με ένα απαλό χάδι.
Διαθέσιμο σε κομψές αποχρώσεις Black και Moka Brown, η συλλογή προσφέρει iconic bodysuits σχεδιασμένα για layering και καθημερινή κομψότητα: από τα μακρυμάνικα, σε crater ή crew στυλ λαιμόκοψης, ιδανικά για layered, στιλάτα looks, μέχρι την εκδοχή brassiere με λεπτές τιράντες όπου το τούλι συναντά το βαμβάκι για απαράμιλλη άνεση.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.