Ο ιστορικός ιταλικός οίκος Fendi ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην υψηλή ραπτική, ανακοινώνοντας ότι το επόμενο couture show του θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τον Ιούλιο του 2026.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα τη Δευτέρα, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον στον κόσμο της μόδας, καθώς σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, τόσο για τον οίκο Fendi όσο και για τη νέα δημιουργική του κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε και στο WWD, o οίκος ανακοίνωσε ότι η πρώτη συλλογή Fendi Couture για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027, σχεδιασμένη από τη Maria Grazia Chiuri, θα παρουσιαστεί το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026. Αν και η ακριβής τοποθεσία του show δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, η επιλογή της Ρώμης μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς αποτελεί την καρδιά και την έμπνευση του οίκου.

Η επιστροφή της Maria Grazia Chiuri στη Ρώμη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η ίδια, γεννημένη στην ιταλική πρωτεύουσα, επιστρέφει σε γνώριμα μέρη για να παρουσιάσει ένα από τα πιο σημαντικά projects της καριέρας της. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέει τη δουλειά της με την «Αιώνια Πόλη», καθώς το 2025 παρουσίασε την τελευταία της συλλογή για τον οίκο Dior στη θρυλική Villa Albani, σε ένα σκηνικό γεμάτο ιστορία και καλλιτεχνική βαρύτητα.

Η Maria Grazia Chiuri πάει τον οίκο Fendi στη Ρώμη



Η πορεία της στη Fendi ξεκίνησε επίσημα νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας τη δική της δημιουργική οπτική για τον οίκο. Το επερχόμενο couture show αναμένεται να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη νέα αυτή εποχή για τον οίκο, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιο προσωπική και ίσως πιο καλλιτεχνική προσέγγιση στην υψηλή ραπτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Fendi δεν παρουσιάζει σταθερά couture συλλογές κάθε σεζόν, αλλά επιλέγει πιο επιλεκτικές και συμβολικές στιγμές. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 2015, όταν ο εμβληματικός σχεδιαστής Καρλ Λάργκερφελντ παρουσίασε το εντυπωσιακό haute fourrure show, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια συνεργασίας του με τον οίκο. Μετά τον θάνατό του το 2019, οι couture εμφανίσεις του οίκου έγιναν ακόμη πιο σπάνιες, αποκτώντας έτσι έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η επιλογή της Ρώμης τώρα λοιπόν για την παρουσίαση της νέας συλλογής ενισχύει τη σύνδεση του brand με τις ρίζες του, ενώ παράλληλα δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για ένα show με έντονη αισθητική ταυτότητα που θα συνδυάσει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.