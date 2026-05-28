4+1 items για να αγοράσεις online σήμερα και να κάνεις elevate τα ootd σου

Το νέο αγαπημένο μας fashion online shop mataroe.com γεμίζει την καθημερινότητά μας με στιγμές απολαυστικού shopping και τη ντουλάπα μας με τα πιο stylish items.

Το shopping πρέπει να το απολαμβάνουμε, αυτό είναι κανόνας! Πλέον για πολλές από εμάς απολαυστικό shopping σημαίνει αποκλειστικά online shopping. Στον δικό μας χρόνο, στον δικό μας χώρο, με τους δικούς μας όρους και με μια άνεση πλοήγησης που κανένα κατάστημα δεν θα μας χαρίσει, όσο φιλόξενο και αν είναι. Και φυσικά, τα επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δοκιμής και άρα ενέχει ρίσκο, καταρρίπτονται στιγμιαία μόλις αναλογιστούμε πόσο εύκολο είναι πλέον το εκπαιδευμένο μάτι μας να εντοπίσει το σωστό κομμάτι, να το επεξεργαστεί ως προς το υλικό και το νούμερο και φυσικά, αν κάτι τελικώς δεν ταιριάξει, να το επιστρέψει. Και όλα αυτά με τη μαγική διαδικασία που μας φέρνει μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού μας, δοκιμάζοντας ρούχα σε συνδυασμό με αξεσουάρ, παπούτσια, μαλλιά, κοσμήματα και όλα όσα θέλουμε να συνδέσουμε. Ένα νέο αγαπημένο μας online fashion destination που έχει κερδίσει την καρδιά μας είναι το mataróe.com.

Mataróe: μια γέφυρα ανάμεσα στη γαλλική αισθητική και την ελληνική παράδοση

Τον Δεκέμβριο του 1945, 150 νέοι άνδρες και γυναίκες επιβιβάστηκαν στο πλοίο με το όνομα «Mataroa», με τελικό προορισμό το Παρίσι. Η δραματική τους απόδραση από την Ελλάδα που είχε πληγεί από τον πόλεμο ήταν μια τραυματική εμπειρία που μετατράπηκε σε δημιουργικότητα, σηματοδοτώντας τις πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις της μεταπολεμικής Ευρώπης. Ένα πέρασμα από τη λήθη στη μνήμη μιας γενιάς και ένα ταξίδι που συνεχίζει να εμπνέει 70 χρόνια αργότερα.



«Ροή» στα ελληνικά σημαίνει συνεχής κίνηση, συνήθως η κίνηση του νερού σε ένα ποτάμι που φέρνει αλλαγή, ανανέωση και φρεσκάδα.



Το όνομα Mataróe εμπνεύστηκε από αυτές τις δύο λέξεις με στόχο να φέρει έναν φρέσκο αέρα στο style μας, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ της γαλλικής αισθητικής και της ελληνικής παράδοσης. Είναι ένας online προορισμός που μας προσφέρει πολλές επιλογές που ταιριάζουν σε όλες τις ώρες της ημέρας και σε κάθε μας διάθεση.

5 κομμάτια που ξεχωρίσαμε





To πουκάμισο με τα prints

Τέλειο με denim shorts, με άσπρο παντελόνι, με βερμούδα, με ό,τι έχουμε όρεξη να συνδυάσουμε ένα πουκάμισο που θέλει πραγματικά να κάνει τη διαφορά σε ένα outfit. Κλασικός γιακάς, κουμπιά μπροστά, τσέπη στο στήθος, μακριά μανίκια. Σιλουέτα εμπνευσμένη από πιτζάμα και ένα print τόσο ζωντανό όσο η διάθεσή μας να φορέσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Αποκτήστε το εδώ.







Η Silk τσάντα

Μια πολυτελής επιλογή που μπορεί να αλλάξει ακόμη και το πιο πολυφορεμένο monochromatic look με την δραματική της κομψότητα και τα υπέροχα χρώματά της. Μια τσάντα που αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης από εξαιρετικό μετάξι που απογειώνει τις δροσερές αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου μπλε, του τιρκουάζ, του βαθύ ιντίγκο και των απαλών ροζ. Τα κρόσσια στο τελείωμα, η απόλυτη λεπτομέρεια και statement δήλωση την ίδια στιγμή! Αποκτήστε τη εδώ.









Οι κόκκινες fishnet μπαλαρίνες

Ήρθαν για να μείνουν και όχι άδικα, αφού όχι μόνο μας αρέσουν πολύ και κάνουν τη διαφορά, αλλά κυρίως γιατί δίνουν αμέσως άλλη αίσθηση στο look μας. Ειδικά όταν το shoe look αυτό συνδέεται με ένα έντονο κόκκινο χρώμα, τότε αμέσως θέλουμε να διαμορφώσουμε όλο το outfit πάνω σε αυτό το μοναδικό ζευγάρι παπούτσια. Αποκτήστε τις εδώ.





Το Maxi dress

Ένα item αρκεί για να δημιουργήσει ολόκληρο styling όταν συνδυάζει ωραία γραμμή, όμορφο τύπωμα και άνεση. Αυτό είναι το σωστό μάξι φόρεμα που είναι εκεί για τις μέρες που ο υδράργυρος κοιτάει πολύ ψηλά ή εμείς δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε. Τα μεγάλα λουλούδια και τα γεωμετρικά tie-dye σχέδια με τα όμορφα χρώματα είναι ακριβώς αυτό: το φόρεμα που σου κλείνει το μάτι στη ντουλάπα σου και ξέρετε και οι δυο γιατί. Αποκτήστε το εδώ.





Η μακριά φούστα

Μια επιλογή που πάντα μας δικαιώνει, από το πρωί ως το βράδυ. Η Maxi skirt δημιουργεί αμέσως outfit που κάνει εντύπωση και αιωρείται μεταξύ του casual και του formal με έναν γοητευτικό τρόπο, ειδικά αν το χρώμα του είναι ιδιαίτερο και τραβάει τα βλέμματα. Αποκτήστε τη εδώ.