Hautes Grecians 2023: Οι ταλαντούχοι δημιουργοί παρουσίασαν τις συλλογές τους στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Τι είδαμε στην κυκλική πασαρέλα του 5ου Hautes Grecians στην Ελευσίνα

Για 5η χρονιά το φιλανθρωπικό fashion event Hautes Grecians πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Ο μεγαλύτερος θεσμός Υψηλής Ραπτικής της Ελλάδας τίμησε τους δημιουργούς και την τέχνη της μόδας σε ένα ξεχωριστό και ατμοσφαιρικό event.

Ο διάλογος με την ιστορία είναι ζωντανός στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023 και μαζί με το διαρκώς εξελισσόμενο όραμα του Hautes Grecians αφηγήθηκαν μια ιστορία αναγέννησης. Στο στρογγυλό catwalk με background το Παλαιό Ελαιουργείο 3 καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, πρωτοπόροι στον τομέα της μόδας και παθιασμένοι με την υψηλή ραπτική παρουσίασαν τις συλλογές τους σε ένα κοινό που «διψούσε» για τέχνη και μόδα. Ο Dimitris Petrou, η Ελένη Καββάδα με το brand της 240791ek μαζί με τα κοσμήματα Apiliotis και ο Sotiris Georgiou. Επίσης ο νεοσύστατος Σύλλογος Ελλήνων Σχεδιαστών παρουσίασε στο catwalk 15 looks εμπνευσμένα από τη θεματική «Από το σκοτάδι στο φως».

Την αρχή έκανε ο σχεδιαστής Dimitris Petrou, γνωστός για τις καθαρές γραμμές του. Υπό την μουσική υπόκρουση Ορφικών Ύμνων από ενά πολυποίκιλλο μουσικό σύνολο, την PanArmonia, ο ταλαντούχος σχεδιαστής ξετύλιξε μπροστά στα μάτια μας το όραμά του για την Pre Fall 2023 συλλογή του. Με τίτλο «Vice Versa» η συλλογή αποτελείται από έντονα χρώματα, εντυπωσιακά floral, ιδιαίτερες υφές και όγκους, ενώ υπάρχει και η απαραίτητη δόση λάμψης. Τα elevated γυναικεία πέδιλα ήταν Tsakiris Mallas, όπως και τα ανδρικά σανδάλια. Το ανδρόγυνο στοιχείο ήταν διάχυτο, όπως έκδηλο ήταν και το άψογο tailoring. Ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων περπάτησε στο κυκλικό catwalk και μας έκλεψε την καρδιά.

Τη σκυτάλη πήρε Ελένη Καββάδα με το brand της 240791ek και τα κοσμήματα Apiliotis που συντρόφευαν τα looks. Η σχεδιάστρια δημιουργεί κομμάτια τα οποία αξίζουν να είναι σε μουσείο για το «πίσω κείμενό» τους και για την τεχνική ικανότητα που απαιτούν. Η συλλογή συνομιλεί με τα στοιχεία της φύσης σε ένα σύγχρονο υπόβαθρο, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είδαμε αποδομημένα ρούχα, αρχιτεκτονικούς όγκους, ρευστές μορφές σαν νερό σε μια urban και συνάμα απόκοσμη πασαρέλα. Τα Tsakiris Mallas παπούτσια ήταν άψογα σεταρισμένα με το κάθε σύνολο, επιτρέποντάς τους να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα κοσμήματα Apiliotis «έδεναν» τα looks. Με πρωταγωνιστή το ανακυκλωμένο ασήμι σε οργανικές μορφές, προκαλώντας τον θεατή να κοιτάξει με περισσότερη προσοχή και πιο λεπτομερώς το look.

Το show του σχεδιαστή Sotiris Georgiou άνοιξε ένας από του κορυφαίους χορευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Στέλιος Κατωπόδης με έναν σύντομο, αλλά μαγευτικό dance act φυσικά φορώντας δημιουργία του σχεδιαστή. Τα μοντέλα ξεκίνησαν να περπατούν στο catwalk ενώ ο χορευτής βρισκόταν ακόμα στο μέσο της κυκλικής πασαρέλας. Με δυναμικό και έντονο περπάτημα είδαμε κομμάτια, που ήταν εμπνευσμένα από φύλλά, από τη φύση γενικά. Γεωμετρικές γραμμές με αυστηρά κοψίματα, ρευστές μορφές που αγκάλιαζαν το σώμα σαν πρωινή ομίχλη και εξαιρετικά φορέσιμα κομμάτια, που η δεξιοτεχνία και η ποιότητα δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Η χρωματική παλέτα κινήθηκε περισσότερο προς το παστέλ, αλλά χωρίς να λείπουν οι πιο έντονες νότες και φυσικά οι λαμπερές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά. Τα παπούτσια ήταν από το brand BILERO σε ασημένιες αποχρώσεις και ολοκλήρωναν με τον καλύτερο τρόπο τα σύνολα.

Τέλος το catwalk κατέκλυσαν οι ασπρόμαυρες δημιουργίες του νεοσύστατου Συλλόγου Ελλήνων Σχεδιαστών, οι οποίοι εμπνευσμένοι από τον μύθο της Περσεφόνης, τη ζωή και τον θάνατο, δημιούργησαν κομμάτια μόνο για τη μεγάλη αυτή γιορτή της υψηλής ραπτικής. Ο Angelos Bratis, o Yorgos Eleftheriadis, ο οίκος Maison Faliakos, η Chara Lebessi, η Liana Camba, η Orsalia Parthenis, ο οίκος Kathy Heyndels, ο Dimitris Dassios, ο Dimitris Petrou, η Ioanna Kourbela, ο Konstantinos Tsigaros, ο Sotiris Georgiou, ο Makis Tselios, η Denise Eleftheriou και ο Vassilis Zoulias παρουσίασαν ένα και μόνο ρούχο, ενδεικτικό του στιλ και της αισθητικής τους. Παρόλο που τα κομμάτια ήταν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, συμπλήρωναν το ένα το άλλο αρμονικά, σαν μια συμφωνική ορχήστρα με πνευστά, κρουστά και έγχορδα, που όμως αλληλοσυμπληρώνονται και «μιλούν» σαν ένα.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της εκδήλωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ, της εταιρείας κατά της κακοποίησης του παιδιού και το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, «Φιλική Φωλιά».