Νέα σελίδα για 3 ζώδια μετά τις 13/8 - Τέλος η θλίψη από τη ζωή τους

Η ελπίδα και η αισιοδοξία επιστρέφουν στη ζωή αυτών των ζωδίων

Από τις 13 Αυγούστου 2025 και μετά, μια έντονη πλανητική επιρροή - η συνάντηση της Σελήνης με την Αφροδίτη σε τετράγωνο - φέρνει μια αλλαγή στο συναίσθημα για όλα τα ζώδια. Αν και μπορεί να ξυπνήσει παλιά αισθήματα, δεν μας βυθίζει ξανά στη θλίψη. Αντίθετα, μας βοηθά να κλείσουμε παλιούς κύκλους και να κάνουμε χώρο για κάτι πιο φωτεινό.

Για τρία ζώδια συγκεκριμένα, αυτή η μέρα μπορεί να σηματοδοτεί ένα προσωπικό σημείο καμπής. Η στεναχώρια που κουβαλούσαν αρχίζει να ξεθωριάζει. Δεν υπάρχει πια χώρος για αυτολύπηση ή εσωστρέφεια, είναι σαν να πατάνε επιτέλους ένα εσωτερικό «restart». Ήταν δύσκολη διαδρομή, αλλά πλέον νιώθουν έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να προχωρήσουν με περισσότερη δύναμη και καθαρό μυαλό.

Η αλλαγή έρχεται για 3 ζώδια από σήμερα (13/8) κιόλας

Κριός

Ήρθε η ώρα να μιλήσεις, Κριέ. Ό,τι σε πλήγωσε και κράτησες μέσα σου, τώρα πρέπει να ειπωθεί. Η σιωπή δεν ταιριάζει σε εσένα και η στιγμή απαιτεί ειλικρίνεια. Όταν παραδέχεσαι τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, απελευθερώνεσαι. Αυτή η μέρα είναι για να συνειδητηποιήσεις τι συμβαίνει μέσα σου και να προσπαθήσεις να θεραπευτείς. Δεν σε κυριεύει πια θυμός ή πικρία, απλώς θέλεις να προχωρήσεις. Και έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις.

Καρκίνος

Αυτή η όψη φέρνει για σένα μια βαθιά συναισθηματική εκτόνωση, Καρκίνε. Σχεδόν σαν να σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Αντιλαμβάνεσαι πλέον πόσο πολύτιμη είναι η αγάπη που προσφέρεις - και αποφασίζεις να μη τη χαρίζεις όπου δεν εκτιμάται. Η λύπη αρχίζει να φεύγει γιατί έχεις σταματήσει να κάνεις εκπτώσεις στην καρδιά σου. Ανακτάς τη δύναμή σου και νιώθεις πιο ανάλαφρος. Το παρελθόν παύει να σε κρατά πίσω.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, δεν είσαι τύπος που βυθίζεται στη θλίψη, αλλά εδώ και καιρό κουβαλούσες κάτι βαρύ. Ήξερες ότι αυτή η σιωπηλή στεναχώρια σε έφθειρε, και τώρα έχεις την ευκαιρία να την αφήσεις πίσω. Η επιρροή της ημέρας σε «ταρακουνά» και σε κάνει να αναρωτηθείς αν αυτή είναι η ζωή που θέλεις να ζεις. Η απάντηση είναι όχι. Και με αυτή τη συνειδητοποίηση, αρχίζει και η απελευθέρωση.

