Δάφνη Βαλέντε για το Hautes Grecians 2026: "Εμπνέομαι από τη φύση, τις τέχνες και πάντα από τις ρίζες μου"

Η αγαπημένη και καταξιωμένη σχεδιάστρια μιλάει μαζί μας για έμπνευση και μόδα λίγο πριν παρουσιάσει τις δημιουργίες της στο φετινό Hautes Grecians 2026.

Μια από τις πιο διάσημες και καταξιωμένες σχεδιάστριες, η Δάφνη Βαλέντε έρχεται φέτος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για να παρουσιάσει μια μοναδική συλλογή στο Hautes Grecians 2026. Γνωστή για τις διαχρονικές γλυπτικές δημιουργίες της εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια με τη χαρακτηριστική της τεχνική των αρχαιοπρεπών πλισέ απευθύνεται σε εκλεπτυσμένες γυναίκες που αγαπούν τη χάρη και την κομψή απλότητα.



Μιλήστε μας λίγο για τη φετινή συλλογή Hautes Grecians 2026.

Με έμπνευση από τα Mobile γλυπτά του Alexander Calder, η Δάφνη Βαλέντε παρουσιάζει στην ομαδική επίδειξη ‘Haute Grecians’ την exclusive, flash σειρά ‘Fluid Sculptures’ που θα διατίθεται σε λίγα τεμάχια, αποκλειστικά από το κατάστημα της στο Σύνταγμα. Στη σειρά αυτή, τα αγαπημένα της Αρχαιοπρεπή πλισέ, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη κίνηση με τρισδιάστατα στοιχεία που κινούνται ασταμάτητα ακολουθώντας τον βηματισμό, σε ένα παιχνίδι ευαίσθητης ισορροπίας. Σε χρώματα Ελληνικά, που ταιριάζουν απόλυτα με τον χώρο του Βυζαντινού Μουσείου, τόνους του μπλε, εκρού, μπεζ και μαύρο, η συλλογή αυτή απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίσουν με artistic elegance.









Ποιο κομμάτι από τη φετινή σας συλλογή ξεχωρίζετε και γιατί;

Η δημιουργική διαδικασία είναι σαν μία γέννα. Θεωρώ τα ρούχα των συλλογών μου, παιδιά μου. Το κάθε ρούχο έχει δικιά του προσωπικότητα και χάρες. Άρα θα μπορέσω να αδικήσω το ένα παιδί, διαλέγοντας το άλλο?



Από που αντλείτε την έμπνευση σας μέσα στα τόσα ερεθίσματα του σήμερα;

Το προσωπικό μου στυλ αποτελεί μια σταθερή αξία στη δημιουργία. Κάθε σεζόν παίζω με τα υφάσματα στην κούκλα και όταν γεννηθεί κάτι που με ενθουσιάζει, σαν μια χιονοστιβάδα ακολουθούν τα επόμενα σχέδια. Συνήθως εμπνέομαι από τη φύση, τις τέχνες και πάντα από τις ρίζες μου.





Φτάνει ποτέ ένας σχεδιαστής στην ωρίμανση του – και θεωρείτε ότι έχετε φτάσει εκεί;

Φυσικά. Παρόλο που δεν είναι εύκολο να το παραδεχτεί κανείς, θα πρέπει ο κάθε σχεδιαστής να αποσύρεται όταν δεν έχει κάτι άλλο να πει. Εγώ ετοιμάζω την διάδοχη κατάσταση στην εταιρία μου γιατί νιώθω ήδη την ηλικία να βαραίνει στο σώμα μου.



Ποιο είναι το status της ελληνικής μόδας σήμερα;

Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για το Ελληνικό design. Υπάρχουν πολλοί νέοι σχεδιαστές και brands με συλλογές σωστά δομημένες, με concept και φρέσκες ιδέες.Έχει βοηθήσει πολύ η ποιοτική αύξηση του τουρισμού, καθώς και η στροφή του κοινού προς τους Έλληνες σχεδιαστές.



Μία συμβουλή μόδας που κάθε γυναίκα πρέπει να ακολουθεί.

Να μην είναι θύμα της μόδας. Το ρούχο θα πρέπει να βελτιώνει την εμφάνιση και όχι να την χαλάει.

Να είναι αυστηρός κριτής του εαυτού της και να μην παρασύρεται από πωλητές που κοιτούν μόνο το κέρδος, εις βάρος της εικόνας.



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