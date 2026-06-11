Στέλιος Κουδουνάρης στο Hautes Grecians 2026: «Η αυτοπεποίθηση παραμένει το πιο ισχυρό στοιχείο ενός look και, ευτυχώς, δεν αγοράζεται»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Hautes Grecians 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, o Στέλιος Κουδουνάρης μάς μιλά για την έμπνευση πίσω από τις δημιουργίες του.

Το Hautes Grecians επέστρεψε για 8η χρονιά ως μια τελετουργία πολιτισμού, όπου η ομορφιά λειτούργησε ως μνήμη και ως ταυτότητα μέσα στον χρόνο. Φέτος, το Hautes Grecians Vol. 8 βρήκε το φυσικό του καταφύγιο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και, σε αυτόν τον χώρο όπου δεσπόζει η ιστορία και ο πολιτισμός, ο Στέλιος Κουδουνάρης παρουσίασε μία συλλογή εμπνευσμένη από το φως, τα χρώματα και την ατμόσφαιρα του μεσογειακού καλοκαιριού.

Με μια ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και έμφαση στο refined tailoring, ο Στέλιος Κουδουνάρης ανέκαθεν δημιουργούσε δυνατές σιλουέτες με έμφαση στη λεπτομέρεια και τη σύγχρονη μεσογειακή αισθητική ενώ όλα του τα σχέδια ισορροπούν ανάμεσα στη σύγχρονη πολυτέλεια και τη φορεσιμότητα, διατηρώντας πάντοτε έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Τι είδαμε λοιπόν στο Hautes Grecians 2026 από τον σχεδιαστή, ποιο κομμάτι από τη φετινή του συλλογή ξεχωρίζει και από πού αντλεί έμπνευση μέσα στα τόσα ερεθίσματα του σήμερα;

Στέλιος Κουδουνάρης για το Hautes Grecians 2026

Τι είδαμε στο φετινό Hautes Grecians;

Στο Hautes Grecians παρουσίασα μια επιλεγμένη ενότητα από τη φετινή συλλογή μου, η οποία θεωρώ ότι αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το πού βρίσκεται σήμερα το brand.Είδαμε καθαρές γραμμές, δυνατές σιλουέτες, αέρινα φορέματα με έντονη κίνηση και μια ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη δύναμη που αποτελεί σταθερό στοιχείο της δουλειάς μου. Μετά από αρκετά χρόνια στον χώρο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για 'μένα είναι να παρουσιάζω μια πρόταση με συνέπεια, ταυτότητα και διάρκεια.

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

Ποιο κομμάτι από τη φετινή σας συλλογή ξεχωρίζετε και γιατί;

Αν και η συλλογή λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο, θα ξεχώριζα τα bias cut φορέματα που αγκαλιάζουν σχεδόν γλυπτικά το σώμα. Είναι μια γραμμή που με χαρακτηρίζει εδώ και πολλά χρόνια και εκφράζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη θηλυκότητα. Με ανοιχτές πλάτες, βαθιά σκισίματα και ανάλαφρη κίνηση, αναδεικνύουν το σώμα χωρίς να γίνονται ποτέ επιτηδευμένα ή υπερβολικά γυμνά. Θα μπορούσα να επιλέξω το print που σχεδίασα ειδικά για αυτή τη συλλογή ή τις δαντέλες που έχουν ιδιαίτερη παρουσία φέτος, όμως αυτά τα φορέματα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχείο της σχεδιαστικής μου ταυτότητας.

«Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι η δημιουργικότητα δεν βρίσκεται απαραίτητα στο επόμενο trend ή στην επόμενη εικόνα που θα δεις. Βρίσκεται στο πώς φιλτράρεις όσα έχεις ήδη μέσα σου»

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Από πού αντλείτε την έμπνευσή σας μέσα στα τόσα ερεθίσματα του σήμερα;

Νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια, η έμπνευση έρχεται λιγότερο από τις εικόνες και περισσότερο από την παρατήρηση. Ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι βλέπουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα, ακολουθούμε τους ίδιους λογαριασμούς και καταναλώνουμε τις ίδιες εικόνες. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να βρεις περισσότερη έμπνευση, αλλά να μην χαθείς μέσα στον θόρυβο. Αν με ρωτούσατε πριν από λίγα χρόνια, πιθανότατα θα έδινα μια διαφορετική απάντηση. Σήμερα εμπιστεύομαι περισσότερο το ένστικτό μου και λιγότερο την ανάγκη να αναζητώ διαρκώς κάτι καινούργιο. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι η δημιουργικότητα δεν βρίσκεται απαραίτητα στο επόμενο trend ή στην επόμενη εικόνα που θα δεις. Βρίσκεται στο πώς φιλτράρεις όσα έχεις ήδη μέσα σου.

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη



Φτάνει ποτέ ένας σχεδιαστής στην ωρίμανσή του και, θεωρείτε ότι έχετε φτάσει εκεί;

Πιστεύω ότι ένας σχεδιαστής πρέπει να ωριμάζει, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται ολοκληρωμένος. Τη στιγμή που πιστεύεις ότι τα έχεις καταλάβει όλα, μάλλον αρχίζεις να επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου. Σήμερα νιώθω πολύ πιο σίγουρος για το ποιος είμαι δημιουργικά απ’ ό,τι πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Έχω λιγότερη ανάγκη να αποδείξω πράγματα και περισσότερη ανάγκη να εξελίσσομαι. Αν αυτό είναι ωρίμανση, τότε ναι, βρίσκομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της διαδρομής μου.

«Η βιωσιμότητα είναι μια έννοια που συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια. Για 'μένα, όμως, η πραγματική βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τα υλικά ή τις πιστοποιήσεις. Αφορά και τη διάρκεια»

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Ποιο είναι το status της ελληνικής μόδας σήμερα;

Η ελληνική μόδα διαθέτει πολύ περισσότερο ταλέντο απ’ όσο πιστεύουμε οι ίδιοι. Εκεί που εξακολουθούμε να υστερούμε είναι στη δομή, στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και στη δυνατότητα να υποστηριχθούν οι δημιουργοί ώστε να αναπτυχθούν ουσιαστικά και εκτός συνόρων. Έχουμε αξιόλογους σχεδιαστές και ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά συχνά λείπουν οι μηχανισμοί που θα βοηθήσουν ένα brand να αποκτήσει διάρκεια και διεθνή παρουσία. Για πολλά χρόνια η ελληνική μόδα βασίστηκε αποκλειστικά στην επιμονή των ίδιων των δημιουργών της. Παρ' όλα αυτά, βλέπω μια νέα γενιά που λειτουργεί επαγγελματικά και πιο συνειδητά. Υπάρχει ταλέντο. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη υποστήριξη, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και λιγότερη εσωστρέφεια.

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

Πώς αντιλαμβάνεστε τη βιωσιμότητα στη μόδα σήμερα;

Η βιωσιμότητα είναι μια έννοια που συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια. Για 'μένα, όμως, η πραγματική βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τα υλικά ή τις πιστοποιήσεις. Αφορά και τη διάρκεια. Ένα ρούχο που φοριέται για χρόνια και παραμένει επίκαιρο μέσα στον χρόνο είναι από μόνο του μια πιο βιώσιμη επιλογή. Στο ατελιέ μου, προσπαθούμε μαζί με την ομάδα μου να παράγουμε συνειδητά, στις ποσότητες που πραγματικά χρειαζόμαστε, αποφεύγοντας την υπερπαραγωγή. Ίσως γι’ αυτό αποφάσισα φέτος, για πρώτη φορά, να δημιουργήσω το Archive Bazaar στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με έκπτωση 70% σε επιλεγμένα κομμάτια από προηγούμενες συλλογές. Είναι μια ευκαιρία για το κοινό να αποκτήσει διαχρονικά σχέδια σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Για εμένα, το πιο βιώσιμο ρούχο είναι συχνά εκείνο που έχει ήδη δημιουργηθεί και συνεχίζει να φοριέται και να αγαπιέται.

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

«Η πιο κομψή γυναίκα δεν είναι απαραίτητα η πιο ενημερωμένη ή η πιο ακριβοντυμένη. Είναι εκείνη που φοράει κάτι και αισθάνεται πραγματικά ο εαυτός της. Η αυτοπεποίθηση παραμένει το πιο ισχυρό στοιχείο ενός look και, ευτυχώς, δεν αγοράζεται»

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

Μία συμβουλή μόδας που κάθε γυναίκα πρέπει να ακολουθεί

Να μην ντύνεται για να μοιάσει σε κάποια άλλη. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες βομβαρδίζονται καθημερινά με εικόνες και «σωστές» συνταγές στιλ. Η πιο κομψή γυναίκα δεν είναι απαραίτητα η πιο ενημερωμένη ή η πιο ακριβοντυμένη. Είναι εκείνη που φοράει κάτι και αισθάνεται πραγματικά ο εαυτός της. Η αυτοπεποίθηση παραμένει το πιο ισχυρό στοιχείο ενός look και, ευτυχώς, δεν αγοράζεται.

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

Τη συλλογή STELIOS KOUDOUNARIS μπορείτε να βρείτε:

Flagship Store: Αναγνωστοπούλου 4, Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ.2107215856

Σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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