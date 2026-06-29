Back to natural: H OPI περιποιήθηκε τα άκρα των fashion models στο Hautes Grecians 2026 και μας έδωσε την απόλυτη τάση της σεζόν

Ένα look δείχνει εντελώς ολοκληρωμένο και άρτιο, όταν τα άκρα μας έχουν δεχτεί και αυτά την απόλυτη προσοχή μας.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έγινε σημείο αναφοράς για την τέχνη της μόδας, φιλοξενώντας φέτος το Hautes Grecians 2026, τον θεσμό που για 8η συνεχή χρονιά οργανώνεται από το JennyGr για να τιμήσει την ελληνική υψηλή ραπτική. Στη φετινή διοργάνωση, η βαρύτητα του χώρου και η επιλογή των σχεδιαστών – Deux Hommes, Daphne Valente, Stelios Koudounaris, Athanasios Vasileiadis – έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της δημιουργικότητας και της κομψότητας.

Σε αυτήν ακριβώς τη συνάντηση, δεν θα μπορούσαν τα looks να μην είναι επιμελημένα μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Και όταν μιλάμε για κομψότητα και λεπτομέρεια σε ένα look, αυτό πάντα αφορά τα άκρα μας και την αγαπημένη μας OPI.

Backstage with OPI

Σε ένα fashion show όλος ο παλμός της μόδας ξεκινάει από τα παρασκήνια. Εκεί, η φροντίδα της OPI στα fashion models από τους Nail experts δεν ήταν απλώς απαραίτητη, ήταν και μοναδική. Τα μοντέλα αφέθηκαν στα έμπειρα χέρια των nail artists και δέχτηκαν την κατάλληλη φροντίδα σε χέρια και πόδια, ώστε να περπατήσουν στο catwalk απογειώνοντας το Look που επέλεξαν οι σχεδιαστές για εκείνες. Το OPI Nature Strong Glow Up Nail & Cuticle Oil πρωταγωνίστησε στην περιποίηση χαρίζοντας την μαλακτική ιδιότητα του ως έλαιο στα επωνύχια και προσφέροντας απαλότητα και λάμψη χάρη στην 94.1% φυσικής προέλευσης φόρμουλα του. Η σωστή χρήση του πριν από κάθε μανικιούρ και πεντικιούρ τόνισε τη σημασία της φροντίδας πριν από κάθε χρώμα, αφού η βάση για κάθε διαδικασία ομορφιάς ξεκινάει από τον σωστό πυρήνα και την κατάλληλη περιποίηση, από το πρόσωπο μέχρι και τα νύχια μας.

Natural and Elegant

Aφού χέρια και πόδια φροντίστηκαν σωστά πάντα με τα εργαλεία, την τέχνη και τη φιλοσοφία της ΟPI, της μάρκας που από το 1989 περιποιείται τα νύχια μας με τον καλύτερο τρόπο, έρχεται το χρώμα. Και στο φετινό Hautes Grecians επιστρέψαμε στο πιο κομψό, το πιο διαχρονικό και το πάντα επίκαιρο trend του natural, με χρώματα που έκαναν τα άκρα των fashion models να δείχνουν πιο elegant από ποτέ. Αποχρώσεις από τη σειρά Neutrals της OPI με χρώματα όπως τα Put it in Airplane Mode και το Flanel Aerobics χάρισαν την ροζ και nude κομψότητά τους στα νύχια των μοντέλων, χωρίς να στερούν από τα ρούχα τη δύναμή τους. Ολοκληρώνοντας τα looks με τον πιο chic τρόπο, έδωσαν λάμψη σε χέρια και σε πόδια και ανέδειξαν όλα τα σύνολα με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς, εμπνευστήκαμε και επιστρέψαμε στην neutral διάθεσή μας που είναι πάντα επίκαιρη, όπως απέδειξαν οι αέρινες κινήσεις και τα βήματα των μοντέλων στο catwalk του Hautes Grecians 2026.

Και φυσικά, δεν απολαύσαμε μόνο την εμπειρία OPI στα άκρα των μοντέλων, αλλά και τη μοιραστήκαμε με όλους τους καλεσμένους της επίδειξης, αφού στο goodie bag κρυβόταν ένα υπέροχο OPI Nail Lacquer για να μας συνοδεύσει όλο το καλοκαίρι.