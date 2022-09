Ο Tom Ford παρουσίασε την ανοιξιάτικη συλλογή του με disco vibes και διάθεση για party

Ο Tom Ford έκλεισε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης την Τετάρτη με τη Madonna στην front row και ένα runway γεμάτo μαλλιά με όγκο, disco cowgirls και παγιέτες. Με άλλα λόγια το πιο glam μέχρι στιγμής.

Η αγάπη ήταν καθαρά το μήνυμα που είχε στο μυαλό του όπως και τα βράδια ατελείωτου χορού.

Σε μια πασαρέλα που αντανακλούσε την ίδια λάμψη και με soundtracks τα «Addicted to Love», «The Look of Love», «Pure/Honey» και «Take on Me», τα μοντέλα του Ford ήταν κάτι παραπάνω από έτοιμα για πάρτι, ντυμένες με 70s και 80s looks στο show στο κέντρο της πόλης.

Είδαμε κεντημένα σετ από μικροσκοπικά βελούδινα σορτς και ασορτί σακάκια σε έντονο κόκκινο και μπλε, στολισμένα με λουλούδια, φύλλα και πεταλούδες, μερικά με μια πινελιά από καουμπόικα κρόσσια. Άλλα μοντέλα περπατούσαν με κοντά αθλητικά shorts σε ασημί και χρυσό, άλλα με χαμηλά παντελόνια και φούστες σε ασημί και μέντα, και διάφανα bralettes ως tops.

Ο Ford έβαλε πολύχρωμες απλικέ καρδιές και αστέρια σε μερικές από τις εμφανίσεις του και αρκετά από τα μοντέλα του φορούσαν χαμηλοτάκουνες μπότες πάνω από το γόνατο σε μωβ και χρυσό.

Έβαλε πολύχρωμα απλικέ από καρδιές και αστέρια σε μερικές από τις εμφανίσεις του και αρκετά από τα μοντέλα του φορούσαν χαμηλοτάκουνες, χορευτικές μπότες πάνω από το γόνατο σε μωβ και χρυσό. Ο Ford άλλαξε διάθεση και επιβράδυνε για το φινάλε του με το «Time» του Freddie Mercury, στέλνοντας σέξι μεταλλικές τουαλέτες με παγιέτες σε χάλκινο, και το combo πράσινο- μπλε, στη Bella και την Gigi Hadid, οι οποίες έκλεισαν το show. Tα Studio 54 κορίτσια του φορούσαν τεράστια σκουλαρίκια -κρίκους επίσης από παγιέτες.

