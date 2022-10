Louis Vuitton S/S 2023: Γιγάντια φερμουάρ και εντυπωσιακά outerwear

Oι λεπτομέρειες μπήκαν σε «μεγεθυντικό φακό» και κατέλαβαν τη συλλογή

Ο οίκος Louis Vuitton παρουσίασε την ανοιξιάτικη συλλογή τους στο Μουσείο του Λούβρου με την Μούσα του και πρωταγωνίστρια του Squid Game, Ζανγκ Χο-γιον να ανοίγει το show.

Από το πρώτο look ο Νicolas Ghesquiere μας έδειξε τις νέες αναλογίες που προτείνει ο οίκος για φέτος. Μικροσκοπικά φορέματα και τεράστια αξεσουάρ.

Έτσι στο runway ανέβηκαν μοντέλα με μίνι φορέματα που είχαν γιγάντια φερμουάρ, oversized κουμπώματα, γιακάδες, ζώνες δημιουργώντας ένα new look.

Ο οίκος μας παρουσίασε μία συλλογή πιστή στο futurist όραμα που μας έχει συνηθίσει τις τελευταίες σεζόν αλλά μας εξέπληξε κιόλας συνδυάζοντας μοναδικά το πολύ μεγάλο με το πολύ μικρό σε υπέροχες σιλουέτες.

Δείτε τα πιο εντυπωσιακά looks στη gallery που ακολουθεί: