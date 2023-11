Get The Look: Η Άννα Γουίντουρ φόρεσε τον πιο updated συνδυασμό αυτής της σεζόν

Ντύσου και εσύ σαν την Άννα Γουίντουρ αυτό τη σεζόν και κλέψε τα βλέμματα

«Αν δεν είναι στη Vogue, δεν είναι στη μόδα» λέγαμε από παλιά και πραγματικά αυτή η φράση δεν είναι τυχαία. Αρχισυντάκτρια της Vogue, Global Chief Content Officer της Condé Nast, Artistic Director της Condé Nast και Global Editorial Director της Vogue η Άννα Γουίντουρ είναι η πιο σημαντική γυναίκα στις εκδόσεις και από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην παγκόσμια μόδα. Ναι, αν το εγκρίνει η Γουίντουρ, μπορείς να το θεωρήσεις τάση. Αν έχεις δει το «Ο διάβολος φοράει Prada» μάλλον έχεις καταλάβει τι εννοούμε.

Η Άννα Γουίντουρ λοιπόν φωτογραφήθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης πηγαίνοντας στο 34ο ετήσιο Hadrian Gala του World Monuments Fund. Η μόνη fashionista στον κόσμο μου μετράει η γνώμη της πιο πολύ από των σχεδιαστών επέλεξε να φορέσει ένα πανωφόρι στο απόλυτο χρώμα της σεζόν, το κόκκινο, συνδυασμένο με μια maxi ball φούστα σε λευκή δαντέλα και λεπτό πλεκτό στο ίδιο χρώμα. Για να κομπλιμεντάρει το look σέταρε ένα chunky κολιέ, ένα λευκό κροκό clutch και μπότες σε δέρμα φιδιού - αν ήταν αληθινό δέρμα, δε γνωρίζουμε. Ένα σύγχρονο, αλλά συνάμα διαχρονικό look από την γνώστη της μόδας, που σίγουρα θα θελήσεις να αντιγράψεις. Εμείς σου βρήκαμε τα κατάλληλα κομμάτια για να δημιουργήσεις ένα παρόμοιο look με το look της Άννας. Καλά ψώνια!

splashnews.com

1. Simple - Παλτό μεταβατικό - Βρες τα εδώ

2. Polo Ralph Lauren - πουλόβερ Cable Knit - Βρες τα εδώ

3. H&M - Πλισέ φούστα - Βρες τα εδώ

4. Guess - Μποτάκια Cidni - Βρες τα εδώ

5. Twinset -Τριπλό κολιέ - Βρες τα εδώ