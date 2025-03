4 εναλλακτικές budget friendly της τσάντας Margaux του οίκου The Row

Η συγκεκριμένη τσάντα λανσαρίστηκε το 2018 από το quiet luxury brand των διδύμων Olsen

Από τις αμέτρητες designer τσάντες που κυκλοφορούν, ελάχιστες μπορούν να χαρακτηριστούν "εμβληματικές". Η Hermès Birkin είναι μία από αυτές, φυσικά, μαζί με την Kelly και την Chanel 2.55 flap bag – όλες με τις ατέλειωτες λίστες αναμονής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μόνο μία ακόμη τσάντα κατάφερε να διεισδύσει σε αυτήν την εξαιρετικά κλειστή ελίτ: η Margaux του οίκου The Row.

Η συγκεκριμένη τσάντα λανσαρίστηκε το 2018 από το quiet luxury brand των διδύμων Olsen και γρήγορα έγινε ένα κλασικό, must have κομμάτι. Οι διασημότεροι celebrities έχουν φωτογραφηθεί με την τσάντα Margaux, ανάμεσά τους οι Κένταλ Τζένερ, Χέιλι Μπίμπερ, Τζένιφερ Λόρενς και Ζόε Κράβιντζ. Παρά την υψηλή της τιμή η οποία ξεκινά από τις 4.000 ευρώ, και την παντελή έλλειψη λογοτύπου, η iconic τσάντα του The Row, εξαντλείται σχεδόν κάθε σεζόν από την κυκλοφορία της.

Γι’ αυτό και προκάλεσε μεγάλη έκπληξη όταν την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο οίκος σχεδιάζει να διακόψει την παραγωγή της πολυαγαπημένης Margaux. Αν και η αίσθηση μυστηρίου είναι συνώνυμα με το νεοϋορκέζικο brand – ποιος μπορεί να ξεχάσει την απαγόρευση κινητών στην επίδειξη για τη σεζόν AW24; – θα ήταν μια πρωτόγνωρη κίνηση ακόμα και για τα δικά του δεδομένα να αποσύρει από την αγορά μια από τις πιο επιτυχημένες του τσάντες στο απόγειο της δημοτικότητάς της.

Ό,τι και αν αποφασίσουν για την Margaux οι αδερφές Olsen, εμείς έχουμε βρει 4 εναλλακτικές της, οι οποίες σίγουρα δεν θα σου κοστίσουν μια περιουσία. Από τον Jacquemus μέχρι την COS, θα βρεις αυτή που ταιριάζει στο στυλ και στο budget σου.

COS - Βρες το εδώ.

Reformation - Βρες το εδώ.

Jacquemus - Βρες το εδώ.

H&M - Βρες το εδώ.