Οι τσάντες που βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν υμνούν την τέχνη του χειροποίητου και φυσικά αναφέρομαι στις ψάθινες τσάντες που έχουν λατρέψει όλες οι γυναίκες της μόδας

Oι fashionistas και αυτό το καλοκαίρι λένε «ναι» σε κάθε παραλλαγή και κάθε στιλ ψάθινης τσάντας, τόσο για την παραλία, όσο και για τη βόλτα στο νησί, ακόμη και για την πόλη και το γραφείο.



Δίνουν τύπου και μπορούν να απογειώσουν κάθε look και στην αγορά υπάρχει ποικιλία και επιλογές για κάθε γούστο, από τις oversized λοιπόν μέχρι τις πιο μικρές τσάντες ώμου.

H στιλάτη ψάθινη τσάντα από τα Marks & Spencer που θα κρατήσεις και μετά τις διακοπές



Οι ψάθινες τσάντες λοιπόν είναι από τα αξεσουάρ που κυριαρχούν το καλοκαίρι και εμείς ανακαλύψαμε εκείνη που θα κρατήσεις στις διακοπές σου αλλά και μετά από αυτές στην επιστροφή σου στην πόλη. Πρόκειται για μια κομψή τσάντα από τα Marks & Spencer, σε μαύρο και μπεζ χρώμα με ριγέ πλέξη και δερμάτινα λουράκια.



Στο ιδανικό μεσαίο μέγεθος, χωράει όλα τα απαραίτητα που θα χρειαστείς στις εξόδους σου ενώ οι ρυθμιζόμενες τιράντες και το κλείσιμο με τρουκ θα σου χαρίσουν την ευελιξία που χρειάζεσαι. Τέλος, μπορείς να τη βρεις και σε έντονο ροζ χρώμα με μαύρο μοτίβο.



H ψάθινη τσάντα από τα Marks & Spencer





