Τα πιο cool sneakers που ταιριάζουν με όλα και θα φοράς από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο

Θα απογειώσουν κάθε outfit

Τα sneakers δεν είναι μόνο άνετα, μπορούν να είναι και στιλάτα, ιδίως αν επιλέξεις εκείνα που απογειώνουν κάθε look.



Οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας δεν τα αποχωρίζονται ποτέ – ούτε στις διακοπές τους καθώς αποτελούν την ιδανική επιλογή, τόσο για τις σύντομες βόλτες στα πλακόστρωτα του νησιού, όσο και για τους πιο κουραστικούς περιπάτους. Όσο για τις επιλογές της αγοράς; Υπάρχουν πολλές επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο, από τα κλασικά λευκά και μαύρα sneakers, μέχρι τα πιo playful, σε ρομαντικά χρώματα και με prints, ωστόσο για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού μέχρι και το φθινόπωρο η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι σίγουρα με χρώμα και μοτίβο.



Όποιο κι αν επιλέξεις πάντως, ένα είναι το σίγουρο: θα το φορέσεις με τις βερμούδες και τα σορτς σου, με τα αέρινα φορέματά σου και τα παντελόνια σου δημιουργώντας τους πιο στιλάτους και άνετους συνδυασμούς.

Δες παρακάτω τα πιο στιλάτα sneakers που θα φοράς και το φθινόπωρο



Adidas Samba/ Δες εδώ

adidas





Buffalo Bliss/ Δες εδώ

buffalo

Vans πάνινα/ Δες εδώ

modivo

Σουέτ Gant Cuzima/ Δες εδώ

answear

Puma/ Δες εδώ