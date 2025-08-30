Η γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου μπορεί να έχει ως βάση τις πιο ανάγλυφες υφές και τα μελαγχολικά χρώματα, δεν μπορούν όμως από τη συλλογή σου να λείπουν και statement items ικανά να «σπάσουν» τη μονοτονία της εποχής

Αν και εσύ ψάχνεις κομμάτια για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου τώρα, λίγο πριν εισέλθουμε στη νέα εποχή, τότε έχουμε για εσένα το τζιν παντελόνι που θα γίνει το go – to κομμάτι για τις εμφανίσεις σου στην πόλη - και όχι μόνο.

Με μια έρευνα στα καταστήματα ανακαλύψαμε ένα τζιν από τα Marks & Spencer με statement print, που θα φορέσεις από το γραφείο στο brunch, και από την πρωινή σου βόλτα στις απογευματινές σου εξόδους.

To statement τζιν από τα Marks & Spencer που θα γίνει το go – to κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Πρόκειται για ένα ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή με snakeprint, ένα animal print που κάθε χρόνο οι γυναίκες της μόδας επιλέγουν για να ξεχωρίζουν.

Marks & Spencer

Το snakeskin αποτελεί ένα print που βλέπουμε σχεδόν κάθε σεζόν τόσο στις συλλογές των μεγάλων οίκων, όσο και στη γκαρνταρόμπα των fashion lovers. Όπως και το λεοπάρ, δίνει τύπο σε κάθε εμφάνιση και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.

Πώς θα φορέσεις το τζιν παντελόνι από τα Marks & Spencer; Είναι ιδανικό με λευκό t- shirt και sneakers για μια casual εμφάνιση αλλά μπορείς επίσης να το σετάρεις και με ένα πουκάμισο ή ένα πλεκτό μακρυμάνικο τοπ και ankle boots.