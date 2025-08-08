Οι σαγιονάρες αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας αυτό το καλοκαίρι, αν όμως θέλεις να δώσεις ένα chic twist σε κάθε σου εμφάνιση χωρίς να στερηθείς την άνεσή σου σίγουρα τα κλασικά σχέδια δεν είναι για εσένα

Τα αγαπημένα παπούτσια των ‘90s, που φέρνουν Τζένιφερ Άνιστον vibes απευθείας στο καλοκαίρι του 2025, έχουν γίνει η νέα fashion εμμονή των πιο κομψών γυναικών της μόδας και δεν είναι λίγες εκείνες που τα προσθέτουν στη συλλογή τους, τόσο για τα looks παραλίας, όσο και για τις εμφανίσεις στην πόλη και το νησί.

Αν και εσύ λατρεύεις την άνεση και την ευελιξία της κλασικής σαγιονάρας, αναζητάς όμως ένα σχέδιο που θα μπορείς να φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, τότε έχουμε το ιδανικό σχέδιο για εσένα. Με μία έρευνα στα καταστήματα Zara ανακαλύψαμε ένα φλατ σχέδιο σε διαχρονικό μαύρο χρώμα που θα φοράς ξανά και ξανά, από την πρωινή σου έξοδο στο night out.

Οι chic σαγιονάρες από τα Zara με τη μεταλλική λεπτομέρεια που θα φοράς non stop στις διακοπές

Zara

Κομψό και με λεπτεπίλεπτο σχεδιασμό ταιριάζει τέλεια με τα αέρινα φορέματά σου αλλά και με τα παντελόνια σου. Κοστίζουν 25, 95 ευρώ και θα τα φορέσεις με σορτς και βερμούδες, ακόμη και με sharon skirt αλλά και ένα little black dress.

Προσθέτοντάς το στην καλοκαιρινή σου συλλογή, δεν προσθέτεις απλώς ένα ακόμη ζευγάρι φλατ αλλά ένα πασπαρτού σχέδιο που θα σου λύσει τα χέρια στις διακοπές.