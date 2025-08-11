Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το παντελόνι που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 επιλογές για να αντιγράψεις το look της

Η Μάργκοτ Ρόμπι ανέκαθεν έδινε στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της, με την πρόσφατη εμφάνισή της να είναι μια ωδή στο κλασικό styling και την κομψότητα

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη Μάργκοτ Ρόμπι στο πάρτι γενεθλίων της Κάρα Ντελεβίν στο Λος Άντζελες, και για την περίσταση η ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό παντελόνι το οποίο όχι μόνο κολακεύει τη σιλουέτα της, αλλά είναι σίγουρο πως ταιριάζει σε κάθε γυναίκα, με κάθε σωματότυπο και κάθε αισθητική.

Η μόδα αυτή τη χρονιά έχει φέρει στο επίκεντρο ξανά τάσεις από το 2000, με πολλές από αυτές να έχουν γίνει εμμονή στις fashion lovers, παρόλα αυτά, αν κάτι μας έχουν μάθει οι τάσεις αυτή τη σεζόν είναι πως η άνεση έχει πρωταρχικό λόγο. Στην προκειμένη περίπτωση η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα παντελόνι από την γκαρνταρόμπα της το οποίο μπορείς να απογειώσει κάθε εμφάνιση.

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το παντελόνι που κολακεύει κάθε σιλουέτα

Πρόκειται για ένα παντελόνι ψηλόμερο και widele, ιδιαίτερα δημοφιλές τo ’10. Και γιατί αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε σωματότυπο; Η ψηλή μέση επιμηκύνει οπτικά τα πόδια, τονίζει τη μέση και δημιουργεί μια σιλουέτα κλεψύδρας που στενεύει τη μέση.

Για να υιοθετήσεις το look kτης μπορείς να φορέσεις ένα ψηλόμεσο παντελόνι με sneakers και πλατφόρμες, μέχρι σανδάλια, ακόμα και ankle boots. Αυτή την εποχή θα το φορέσεις με tank top ή crop top ενώ το φθινόπωρο με πουκάμισα και λεπτά μακό. Δες παρακάτω 5 παρόμοια σχέδια με εκείνο που φόρεσε η Μάργκοτ Ρόμπι για να αντιγράψεις το look της.

Δες παρακάτω τα ψηλόμεσα παντελόνια



mango

Answear

Zara

Stradivarius