Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το ρομαντικό print που θα φορέσεις με μπαλαρίνες και σαγιονάρες
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
12 Αυγούστου 2025
Κομψά και άνετα, χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία χωρίς να περιορίζουν τις κινήσεις μας και το κυριότερο, διατηρούν τη φινέτσα που θέλουμε να εκπέμπουμε σε κάθε περίσταση.
Με μία έρευνα για την αναζήτηση ενός φορέματος για κάθε στιγμή της ημέρας ανακαλύψαμε εκείνο το φόρεμα που θα φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο.
Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το βολάν και το ρομαντικό print
Ρομαντικό και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling, το φόρεμα με το polka dot print από τα Marks & Spencer, χαρίζει αβίαστη κομψότητα και φινέτσα σε κάθε γυναίκα.
Δες το εδώ
Σε μίνι γραμμή και με μακριά μανίκια, μπορείς να το φορέσεις από τώρα με μπαλαρίνες και σαγιονάρες αλλά μπορείς να το φορέσεις και με western boots, ό,τι πρέπει για τα looks του Σεπτεμβρίου στο γραφείο αλλά και στην απογευματινή έξοδο.
Όσο για τις βολάν λεπτομέρειες στο μπούστο και τα μακριά μανίκια, χαρίζουν μια ρομαντική αισθητική ενώ παράλληλα το πουά print δίνει μια εντυπωσιακή - και in fashion πινελιά.
