FASHION SHOPPING

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το ρομαντικό print που θα φορέσεις με μπαλαρίνες και σαγιονάρες

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

12 Αυγούστου 2025

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το ρομαντικό print που θα φορέσεις με μπαλαρίνες και σαγιονάρες
Getty Images
Ένα φόρεμα αποτελεί πάντα ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού – αλλά και για τη μεταβατική περίοδο

Κομψά και άνετα, χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία χωρίς να περιορίζουν τις κινήσεις μας και το κυριότερο, διατηρούν τη φινέτσα που θέλουμε να εκπέμπουμε σε κάθε περίσταση.

Με μία έρευνα για την αναζήτηση ενός φορέματος για κάθε στιγμή της ημέρας ανακαλύψαμε εκείνο το φόρεμα που θα φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο.

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το βολάν και το ρομαντικό print


Ρομαντικό και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling, το φόρεμα με το polka dot print από τα Marks & Spencer, χαρίζει αβίαστη κομψότητα και φινέτσα σε κάθε γυναίκα.

Jenny.Gr
Marks & Spencer


Δες το εδώ


Σε μίνι γραμμή και με μακριά μανίκια, μπορείς να το φορέσεις από τώρα με μπαλαρίνες και σαγιονάρες αλλά μπορείς να το φορέσεις και με western boots, ό,τι πρέπει για τα looks του Σεπτεμβρίου στο γραφείο αλλά και στην απογευματινή έξοδο.

Jenny.Gr
Marks & Spencer

Δες το εδώ

Όσο για τις βολάν λεπτομέρειες στο μπούστο και τα μακριά μανίκια, χαρίζουν μια ρομαντική αισθητική ενώ παράλληλα το πουά print δίνει μια εντυπωσιακή - και in fashion πινελιά.

Jenny.Gr
Marks & Spencer

Δες το εδώ

Google News logo

Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.

Διαβάζονται Τώρα

TAGS

ΦΟΡΕΜΑ ΜΟΔΑ SHOPPING LOOK

BEST OF LIQUID