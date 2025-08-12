Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το ρομαντικό print που θα φορέσεις με μπαλαρίνες και σαγιονάρες

Ένα φόρεμα αποτελεί πάντα ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού – αλλά και για τη μεταβατική περίοδο

Κομψά και άνετα, χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία χωρίς να περιορίζουν τις κινήσεις μας και το κυριότερο, διατηρούν τη φινέτσα που θέλουμε να εκπέμπουμε σε κάθε περίσταση.

Με μία έρευνα για την αναζήτηση ενός φορέματος για κάθε στιγμή της ημέρας ανακαλύψαμε εκείνο το φόρεμα που θα φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο.

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer με το βολάν και το ρομαντικό print



Ρομαντικό και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling, το φόρεμα με το polka dot print από τα Marks & Spencer, χαρίζει αβίαστη κομψότητα και φινέτσα σε κάθε γυναίκα.

Marks & Spencer



Σε μίνι γραμμή και με μακριά μανίκια, μπορείς να το φορέσεις από τώρα με μπαλαρίνες και σαγιονάρες αλλά μπορείς να το φορέσεις και με western boots, ό,τι πρέπει για τα looks του Σεπτεμβρίου στο γραφείο αλλά και στην απογευματινή έξοδο.

Marks & Spencer

Όσο για τις βολάν λεπτομέρειες στο μπούστο και τα μακριά μανίκια, χαρίζουν μια ρομαντική αισθητική ενώ παράλληλα το πουά print δίνει μια εντυπωσιακή - και in fashion πινελιά.

