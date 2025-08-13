Η Έλεν Μίρεν με τη φούστα που ταιριάζει με τα πάντα – Κομψή και ντελικάτη, 5 ίδιες για να διαλέξεις

Αν υπάρχει ένα item στη γυναικεία γκαρνταρόμπα που αποτελεί κομμάτι – κλειδί σε κάθε σεζόν, αυτή σίγουρα είναι η φούστα και η Έλεν Μίρεν έδειξε σε ποια έχει στιλιστική αδυναμία

H κομψή φούστα που επέλεξε η Έλεν Μίρεν σε πρόσφατη έξοδό της αποτελεί το απόλυτο πασπαρτού κομμάτι της γκαρνταρόμπας αφού, όχι μόνο μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, μπορεί να σεταριστεί και με κάθε τι της συλλογής σου.



Συγκεκριμένα η ηθοποιός εθεάθη στη Νέα Υόρκη με ένα total pink look, φορώντας ένα πουλόβερ σε απαλή ροζ απόχρωση, με έναν κεντημένο φιόγκο με κρυστάλλους κατά μήκος του ντεκολτέ, συνδυασμένο με μία αέρινη maxi φούστα, must item για τις εμφανίσεις από τώρα μέχρι και μετά το φθινόπωρο.

Getty Images

Η Έλεν Μίρεν με τη φούστα που ταιριάζει με τα πάντα

Μία maxi φούστα είναι ιδανική για όλο το χρόνο, καθώς είναι αέρινη για το καλοκαίρι, αλλά επιτρέπει επίσης το styling από το φθινόπωρο και μετά. Ταιριάζει με όλα και μπορεί να φορεθεί σε πολλές περιστάσεις, από την έξοδο στην πόλη και το γραφείο, έως τη βραδινή έξοδο και ένα επίσημο κάλεσμα.



Είτε επιλέξεις να τη φορέσεις τώρα με ένα t- shirt ή ένα tank top και σανδάλια ή μπαλαρίνες όπως η ηθοποιός, είτε επιλέξεις να τη φορέσεις με ένα πουλόβερ σαν το δικό της και sneakers ή ankle boots για τα looks του φθινοπώρου, η maxi φούστα με πιέτες θα γίνει το νέο σου αγαπημένο κομμάτι.



Βρες παρακάτω 5 ίδιες για να διαλέξεις

H&M

Zara

MODIVO

Answear