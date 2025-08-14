Η σουέτ τσάντα από τα Zara που θα απογειώσει και το πιο απλό σύνολο – Ντελικάτη σε κομψή απόχρωση

Η τάσεις του φθινοπώρου έχουν φέρει τις σουέτ στις τσάντες σε πρώτο πλάνο

Σε καμηλό αποχρώσεις, από τις απαλές γήινες ή και τις πιο μελαγχολικές, οι σουέτ τσάντες αναβαθμίζουν με τον πιο στιλάτο και εύκολο τρόπο κάθε look. Δίνουν νότες πολυτέλειας με τον πιο αβίαστο τρόπο και απογειώνουν ακόμη και τα basic σύνολα.

Από oversize και άνετες σιλουέτες μέχρι και τις mini bags, η σουέτ υφή τους είναι αυτή που τις κάνει να ξεχωρίζουν και για αυτό κάναμε μια έρευνα για την πιο κομψή, αυτή που θα φορέσουμε από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον χειμώνα.

Η σουέτ τσάντα από τα Zara που θα απογειώσει και το πιο basic outfit

Με μια έρευνα στα καταστήματα Zara βρήκαμε εκείνη που θα απογειώσει κάθε look σου, μια μίνι τσάντα σε στιλ bowling.

Zara

Η τσάντα έχει χειρολαβή και αποσπώμενο λουρί για πέρασμα χιαστί ενώ η λεπτομέρεια με γαζί στο τοπ δίνει ένα στιλάτο twist στο κλασικό σχέδιό της.

Επιπλέον διαθέτει εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, κοστίζει 39,95 ευρώ και θα την σετάρεις τόσο με τα casual looks σου, με τζιν και μια κλασική καμπαρντίνα αλλά και με τα φορέματα σου.