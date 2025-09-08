Shopping Alert: Τι να φορέσεις σε φθινοπωρινό γάμο για να είσαι στιλάτη και άνετη
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
8 Σεπτεμβρίου 2025
Οι φθινοπωρινοί γάμοι είναι οι αγαπημένοι μου και οι στιλιστικές επιλογές είναι τόσες πολλές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε γούστο.
Εκτός από το γεγονός πως η εποχή επιτρέπει ένα πιο «ζεστό» στιλ, το φθινόπωρο έχει φέρει και πολλές τάσεις από τις οποίες μπορείς να πάρεις έμπνευση και να δημιουργήσεις ένα στιλάτο outfit το οποίο συνδυάζει τη φινέτσα και την άνεση με μοναδικό τρόπο.
Από φορέματα σε φούστες και από ολόσωμες φόρμες σε κοστούμια, το φθινόπωρο, που θεωρείται και μεταβατική περίοδος, προσφέρει πολλές επιλογές για εσένα που ακόμη δεν ξέρεις τι να επιλέξεις.
Shopping Alert: Τι να φορέσεις σε φθινοπωρινό γάμο για να είσαι στιλάτη και άνετη
Όποιο κι αν είναι το στιλ σου σκέψου πως, η cozy ατμόσφαιρα που χαρίζει η εποχή μπορεί να κάνει το look σου να δείχνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Σκέψου ένα φόρεμα στο πιο ποθητό χρώμα της εποχής, το καφέ, συνδυασμένο με ένα λεοπάρ πέδιλο και χρυσά κοσμήματα, κομψό, άνετο και μέσα στις τάσεις, ή από την άλλη, ένα κοστούμι σε ginger απόχρωση. Μπορείς επίσης να επιλέξεις ανάμεσα σε βουργουνδί και μωβ φορέματα και να κάνεις ένα εντυπωσιακό layering με το πανωφόρι σου.
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές, ιδανικές για τα καλέσματα σε φθινοπωρινό γάμο, για να επιλέξεις.
Οι στιλιστικές επιλογές για φθινοπωρινό γάμο
Wide leg ολόσωμη φόρμα/ Δες εδώ
Μάξι φόρεμα/ Δες εδώ
Παντελόνι/ Δες εδώ
Blazer/ Δες εδώ
Αμάνικο Σατέν φόρεμα/ Δες εδώ
Maxi φόρεμα με print/ Δες εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.
Διαβάζονται Τώρα
- 6 έξυπνοι τρόποι για να απαντήσεις σε κάποιον όταν σε προσβάλλει, διατηρώντας την ψυχραιμία σου
- Ειδικός σε θέματα ευτυχίας του Χάρβαρντ μοιράστηκε τη no1 συμβουλή για μια εύκολη και επιτυχημένη ζωή
- Ζώδια σήμερα (7/9): Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει έντονη και μεταμορφωτική ενέργεια - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο