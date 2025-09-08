Από φορέματα σε φούστες και από ολόσωμες φόρμες σε κοστούμια

Οι φθινοπωρινοί γάμοι είναι οι αγαπημένοι μου και οι στιλιστικές επιλογές είναι τόσες πολλές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε γούστο.

Εκτός από το γεγονός πως η εποχή επιτρέπει ένα πιο «ζεστό» στιλ, το φθινόπωρο έχει φέρει και πολλές τάσεις από τις οποίες μπορείς να πάρεις έμπνευση και να δημιουργήσεις ένα στιλάτο outfit το οποίο συνδυάζει τη φινέτσα και την άνεση με μοναδικό τρόπο.

Από φορέματα σε φούστες και από ολόσωμες φόρμες σε κοστούμια, το φθινόπωρο, που θεωρείται και μεταβατική περίοδος, προσφέρει πολλές επιλογές για εσένα που ακόμη δεν ξέρεις τι να επιλέξεις.

Shopping Alert: Τι να φορέσεις σε φθινοπωρινό γάμο για να είσαι στιλάτη και άνετη

Όποιο κι αν είναι το στιλ σου σκέψου πως, η cozy ατμόσφαιρα που χαρίζει η εποχή μπορεί να κάνει το look σου να δείχνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Σκέψου ένα φόρεμα στο πιο ποθητό χρώμα της εποχής, το καφέ, συνδυασμένο με ένα λεοπάρ πέδιλο και χρυσά κοσμήματα, κομψό, άνετο και μέσα στις τάσεις, ή από την άλλη, ένα κοστούμι σε ginger απόχρωση. Μπορείς επίσης να επιλέξεις ανάμεσα σε βουργουνδί και μωβ φορέματα και να κάνεις ένα εντυπωσιακό layering με το πανωφόρι σου.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές, ιδανικές για τα καλέσματα σε φθινοπωρινό γάμο, για να επιλέξεις.

Οι στιλιστικές επιλογές για φθινοπωρινό γάμο

Wide leg ολόσωμη φόρμα/ Δες εδώ

TOI & MOI

Μάξι φόρεμα/ Δες εδώ

Marks & Spencer

Zara

Αμάνικο Σατέν φόρεμα/ Δες εδώ

H&M

Maxi φόρεμα με print/ Δες εδώ