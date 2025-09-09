5 + 1 τσάντες που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά office looks – Στιλάτες, θα τις κρατήσεις και στην έξοδο

Θα δώσουν φινέτσα σε κάθε εμφάνιση

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η cozy αισθητική έχει την τιμητική της και, εκτός από τα items της γκαρνταρόμπας μας, και τα αξεσουάρ μας -ιδίως οι τσάντες- έχουν κάτι από τη ζεστασιά της εποχής.

Μία τσάντα αποτελεί βασικό item κάθε εμφάνισής μας, και, από το γραφείο μέχρι την απογευματινή έξοδο, η τσάντα μας πρέπει να χωρά όλα τα απαραίτητα. Από τις oversized τσάντες, στα σακίδια πλάτης και τις shopper bags, οι τσάντες του σήμερα δεν είναι μόνο πρακτικές αλλά είναι και stylish. Κομψές και ευρύχωρες, συνδυάζονται τέλεια με το office look, αλλά και με το χαλαρό casual στιλ.

Αυτό το φθινόπωρο, τόσο οι σχεδιαστές όσο και τα brands ποντάρουν σε τσάντες που συνδυάζουν την πρακτικότητα με τον πιο στιλάτο τρόπο ενώ οι αποχρώσεις του καφέ, από την απόχρωση της καραμέλας μέχρι το chocolate brown, κυριαρχούν. Επιπλέον, οι υφές έχουν το δικό τους moment, τόσο στα ρούχα της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, όσο και στα αξεσουάρ.



Το σουέτ επιστρέφει δυναμικά με ρετρό αέρα, ενώ τα animal prints όπως διαχρονικό λεοπάρ, το snakeskin και το cow print προσθέτουν μια τολμηρή πινελιά σε κάθε look. Παρακάτω λοιπόν θα βρεις τσάντες που καλύπτουν κάθε γούστο και κάθε αισθητική, για να αναβαθμίσεις τα office looks σου αλλά και τα outfits στην απογευματινή σου έξοδο.

5 + 1 τσάντες που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά office looks

Shopper bag από καστόρι/ Δες εδώ

Zara



Δερμάτινη τσάντα bucket με κρόσσια/ Δες εδώ

Parfois

Δερμάτινη τσάντα/ Δες εδώ

Answear

Σακίδιο πλάτης/ Δες εδώ

Bag Stories

Τσάντα shopper με print/ Δες εδώ

H&M









