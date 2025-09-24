5 + 2 rugby shirts για να υιοθετήσεις τη μεγαλύτερη στιλιστική «εμμονή» του φθινοπώρου
JTeam
24 Σεπτεμβρίου 2025
Το στιλ των rugby shirts έγινε ευρέως γνωστό από το ομώνυμο άθλημα και μάλιστα στις δεκαετίες μεταξύ '50 και '60, οι φοιτητές του Ivy League το πρόσθεσαν στις καθημερινές τους εμφανίσεις. Το στιλ όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στα γήπεδα και τις φοιτητικές εστίες. Οίκοι όπως οι Ralph Lauren και J.Crew τα πρόσθεσαν στις συλλογές τους δίνοντάς τους μια νέα διάσταση ενώ σήμερα, ολοένα και περισσότεροι οίκοι και brands τα έχουν επαναφέρει ξανά.
Dries Van Noten, The Row και Tommy Hilfiger είναι μερικές μονάχα ετικέτες στις οποίες θα βρεις rugby shirts και, αν θέλεις να δώσεις και εσύ μια νοσταλγική διάθεση σε κάθε outfit σου με απεριόριστα cool vibes, έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές.
Τα rugby shirts μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους με τις γυναίκες της μόδας να «ανοίγουν» τον δρόμο στον στιλιστικό πειραματισμό. Σκέψου ένα casual look με το rugby shirt σου και ένα τζιν και sneakers ή για ένα πιο κομψό συνδυασμό, loafers και μίντι φούστα.
Βρες παρακάτω τις πιο κομψές επιλογές για να υιοθετήσεις το στιλ
