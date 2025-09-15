Τι γίνεται όταν το AI μπαίνει ενεργά στη μόδα; Ο Ralph Lauren μπορεί τώρα να σου δώσει συμβουλές στιλ, με ένα μόνο κλικ

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, με πολλές εταιρίες να επενδύουν στο AI και τα πολλά οφέλη της, με οίκος μόδας τώρα να προσθέτουν και αυτή την επιλογή στους καταναλωτές τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πως το AI «αναλαμβάνει» πρώτο ρόλο. Σκέχου τις καμπάνιες του Jacquemus για παράδειγμα, τώρα όμως, μια πραγματικά πρωτοποριακή επιλογή έρχεται από τον οίκο Ralph Lauren.

Η Ralph Lauren παρουσίασε το Ask Ralph, μια νέα εμπειρία αγορών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που προσκαλεί τους καταναλωτές να εμπνευστούν από τη μοναδική και εμβληματική προσέγγιση του στιλ του Ralph Lauren.

Ο Ralph Laurent μπορεί τώρα να σου δώσει συμβουλές στιλ

Συνδυάζοντας τις ικανότητες του AΙ με τη διαχρονική αξία του Ralph Lauren, το Ask Ralph παρέχει έμπνευση, προσφέροντας πολλαπλούς συνδυασμούς, εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε χρήστη, από όλο το διαθέσιμο απόθεμα της μάρκας Polo Ralph Lauren για άνδρες και γυναίκες.

Το Ask Ralph, το οποίο είναι διαθέσιμο στους χρήστες της εφαρμογής Ralph Lauren στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύχθηκε με τη Microsoft στην πλατφόρμα Azure OpenAI και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία συνομιλίας τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για να κατανοεί, να ερμηνεύει το περιεχόμενο και να παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις που μιμούνται πιστά την εμπειρία της συνομιλίας με έναν στυλίστα εντός καταστήματος.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, συνεργαστήκαμε με τη Microsoft για να λανσάρουμε μία από τις πρώτες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στη βιομηχανία της μόδας και σήμερα, επαναπροσδιορίζουμε για άλλη μια φορά την εμπειρία αγορών για την επόμενη γενιά», δήλωσε ο David Lauren, Chief Branding and Innovation Officer της Ralph Lauren Corporation, όπως διαβάζουμε στο επίσημο site του οίκου, και συνέχισε:

«Είτε προετοιμάζεστε για την πρώτη μέρα μιας νέας δουλειάς είτε δημιουργείτε την τέλεια εμφάνιση για μια βραδινή έξοδο, το Ask Ralph είναι κάτι περισσότερο από απλή ανακάλυψη - αφορά την εμπλοκή των καταναλωτών με αυτό που αγαπούν περισσότερο στον Ralph Lauren: την εμβληματική, μοναδική μας προσέγγιση στο στυλ, παρέχοντας διαχρονικές εμφανίσεις από την κορυφή ως τα νύχια που τους εμπνέουν να μπουν στον κόσμο μας».

Φωτογραφία: ralphlauren.com

Οι αγοραστές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το Ask Ralph όπως ακριβώς θα έκαναν με έναν στυλίστα σε ένα κατάστημα Ralph Lauren. Από ερωτήσεις όπως «τι να φορέσω σε μια συναυλία;» μέχρι ερωτήσεις styling όπως «πώς μπορώ να φορέσω το μπλε σκούρο ανδρικό σακάκι μου;», το Ask Ralph απαντά, παρουσιάζοντας οπτικά σχεδιασμένες, ολοκληρωμένες εμφανίσεις Polo Ralph Lauren με συμβουλές styling, ενσωματώνοντας περιεχόμενο από όλα τα ψηφιακά κανάλια του Ralph Lauren.