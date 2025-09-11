Ο Ralph Lauren «άνοιξε» την Εβδομάδα Μόδας παρουσιάζοντας μία συλλογή γεμάτη δύναμη και αισθησιασμό

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης άνοιξε την Τετάρτη με μια διακριτική και κομψή επίδειξη, εκείνη του Ralph Lauren.

«Ήρθε η ώρα να μείνω απλός και να αφήσω τα ρούχα μου να πουν την ιστορία μου. Υπάρχει ένα προσωπικό πνεύμα στη Συλλογή που θέλω να μοιραστώ, μέσα από την οικειότητα του τόπου όπου ξεκίνησαν όλα» ήταν τα λόγια του σχεδιαστή Ralph Lauren για τη συλλογή Άνοιξη 2026 και μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας πως τα ρούχα του μίλησαν στην καρδιά των παρευρισκόμενων εξιστορώντας την πιο γλυκιά ιστορία.

Το σκηνικό της ιδιωτικού show του, το οποίο έλαβε χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, ήταν ο ορισμός του μινιμαλισμού και του μοντέρνου. Με μια καμπυλωτή σκάλα που θύμιζε την αρχιτεκτονική του Robert Mallet Stevens, λευκά καθίσματα και μαύρους ψάθινους πολυελαίους.





Η ανάδειξη της διακριτικής κομψότητα ήταν το κύριο μέλημα αυτής της συλλογής. Κομψό Haute Hamptons style, με υπέροχα λευκά, κόκκινα και μαύρα ρεντινγκότ, ρέουσες σιλουέτες, φορέματα, κοστούμια με φαρδιά ανδρόγυνα παντελόνια ήταν μερικά από όσα είδαμε στην πασαρέλα του Ralph Lauren.

Βαθύτερο σκοπός της συλλογής Άνοιξη 2026 είναι να ντύσει μια γυναίκα της οποίας οι ενδυματολογικές επιλογές αντανακλούν μια εσωτερική δυαδικότητα, δύναμη και αισθησιασμό, τόλμη και μίνιμαλ αισθητική.

Όσο για τα αξεσουάρ που είχαν τη δική τους μοναδική θέση στο show, είδαμε περίτεχνα μενταγιόν με αστραφτερές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη θάλασσα, μαύρες κλασικές τσάντες και crochet, oversized ψάθινα καπέλα.

Ο Ralph Lauren «άνοιξε» την Εβδομάδα Μόδας

«Όταν δημιουργώ μια συλλογή, εμπνέομαι πάντα από το πνεύμα της γυναίκας που θα τη φορέσει και θα την κάνει δική της. Είναι τολμηρή, αποφασιστική και ζωντανή. Η Συλλογή μου Άνοιξη 2026 αντανακλά το ίδιο πνεύμα σε κάθε τολμηρή σιλουέτα, στην μινιμαλιστική παλέτα του κόκκινου, του μαύρου και του λευκού, και στο βάθος των λεπτομερειών που την καθιστούν μοναδική και για πάντα διαχρονική»

Ο σχεδιαστής τέλος διοργάνωσε επίσης ένα δείπνο μετά την επίδειξη στο πολυτελές εστιατόριό του, Polo Bar, στην Πέμπτη Λεωφόρο, ενώ κοντά στο Rockefeller Center, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής παρέθεσε ένα κοκτέιλ για την προθέρμανση της σεζόν στο Rainbow Room.

