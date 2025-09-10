Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την επίσημη έναρξη
JTeam
10 Σεπτεμβρίου 2025
Γυρίζοντας λίγο πίσω τον χρόνο, αξίζει να αναφέρουμε πως η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε το 1943, από την Eleanor Lambert, μια έξυπνη δημοσιογράφος από την Ιντιάνα που ακολούθησε το παράδειγμα του Παρισιού και ξεκίνησε τη λεγόμενη «Εβδομάδα Τύπου» με σκοπό την προώθηση Αμερικανών σχεδιαστών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Τη δεκαετία του '90, οι λάτρεις της μόδας έκαναν ουρές για να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στις privet επιδείξεις στο Bryant Park και αργότερα στο Lincoln Center ενώ τα τελευταία χρόνια, οίκοι μόδας όχι μόνο μεταδίδουν live τα shows τους, αλλά επιτρέπουν στους θεατές να ψωνίζουν απευθείας και από την πασαρέλα.
Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την έναρξη
Οι φετινή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης θα είναι γεμάτη με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης και της Times Square, εκείνο όμως που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως θα πραγματοποιηθεί live μετάδοση ορισμένων shows στο Rockefeller Center.
Κάποιοι από τους σχεδιαστές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς είναι οι Alexander Wang, Anna Sui, Christian Siriano, Coach, Ralph Lauren και Tory Burch, Altuzarra, Area, Bevza, Calvin Klein, Campillo, Christian Siriano, Collina Strada, Cynthia Rowley, Diotima, Eckhaus Latta, Norma Kamali ενώ highlights της εβδομάδας είναι μεταξύ άλλων το show για τη 10η επέτειο των Brandon Maxwell και Monse, καθώς και τα πρώτα shows από οίκους όπως οι SC103 και Maria McManus.
Επιπλέον, να σου θυμίσουμε πως ο Michael Kors θα ξεκινήσει την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης 2025 την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενώ την τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από τους Andrew Kwon και Pamella Roland.
Δες αναλυτικά το πρόγραμμα όπως έχει δημοσιευθεί στο επίσημο ημερολόγιο του CFDA
11 Σεπτεμβρίου
Michael Kors
Norma Kamali
Lafayette 148
Kate Barton
L'Enchanteur
Simkhai
Collina Strada
LoveShackFancy
Grace Ling
Theophilio
New York Men’s Day
10:30 AM – 12 PM
Archie
Clara Son
Oxblood Zebra
Peak Lapel
4:30 PM – 06 PM
Bryan Jimenez
FIT MW25 Collective
Joseph McRae
Max Esmail
12 Σεπτεμβρίου
Maria McManus
Area
Private Policy
Calvin Klein
Advisry
Fforme
Ashlyn
Off-White
Christian Siriano
Campillo
Sergio Hudson
Wiederhoeft
SC103
alexanderwang
13 Σεπτεμβρίου
Marina Moscone
Tibi
Altuzarra
Meruert Tolegen
Lapointe
Anna Sui
Alice + Olivia
Prabal Gurung
Todd Snyder
Khaite
Who Decides War
14 Σεπτεμβρίου
Ulla Johnson
Vettese
Aknvas
COS
Sandy Liang
House of Aama
Gabe Gordon
Jason Wu
Monse
Bach Mai
KidSuper x Brooklyn Borough Hall
Jane Wade
15 Σεπτεμβρίου
Toteme
TWP
Zankov
Dennis Basso
Coach
Tanner Fletcher
Diotima
Bibhu Mohapatra
Tory Burch
Cucculelli Shaheen
Luar
16 Σεπτεμβρίου
Nardos
Amir Taghi
Bevza
Kallmeyer
Andrew Kwon
Aubero
PatBO
Lii
Frederick Anderson
Pamella Roland
Elena Velez
Agbobly
LaQuan Smith
