Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την επίσημη έναρξη

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιηθούν πάνω από 60 επιδείξεις

Γυρίζοντας λίγο πίσω τον χρόνο, αξίζει να αναφέρουμε πως η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε το 1943, από την Eleanor Lambert, μια έξυπνη δημοσιογράφος από την Ιντιάνα που ακολούθησε το παράδειγμα του Παρισιού και ξεκίνησε τη λεγόμενη «Εβδομάδα Τύπου» με σκοπό την προώθηση Αμερικανών σχεδιαστών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τη δεκαετία του '90, οι λάτρεις της μόδας έκαναν ουρές για να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στις privet επιδείξεις στο Bryant Park και αργότερα στο Lincoln Center ενώ τα τελευταία χρόνια, οίκοι μόδας όχι μόνο μεταδίδουν live τα shows τους, αλλά επιτρέπουν στους θεατές να ψωνίζουν απευθείας και από την πασαρέλα.

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την έναρξη

Οι φετινή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης θα είναι γεμάτη με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης και της Times Square, εκείνο όμως που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως θα πραγματοποιηθεί live μετάδοση ορισμένων shows στο Rockefeller Center.



Κάποιοι από τους σχεδιαστές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς είναι οι Alexander Wang, Anna Sui, Christian Siriano, Coach, Ralph Lauren και Tory Burch, Altuzarra, Area, Bevza, Calvin Klein, Campillo, Christian Siriano, Collina Strada, Cynthia Rowley, Diotima, Eckhaus Latta, Norma Kamali ενώ highlights της εβδομάδας είναι μεταξύ άλλων το show για τη 10η επέτειο των Brandon Maxwell και Monse, καθώς και τα πρώτα shows από οίκους όπως οι SC103 και Maria McManus.

Επιπλέον, να σου θυμίσουμε πως ο Michael Kors θα ξεκινήσει την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης 2025 την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενώ την τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από τους Andrew Kwon και Pamella Roland.

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα όπως έχει δημοσιευθεί στο επίσημο ημερολόγιο του CFDA

11 Σεπτεμβρίου

Michael Kors

Norma Kamali

Lafayette 148

Kate Barton

L'Enchanteur

Simkhai

Collina Strada

LoveShackFancy

Grace Ling

Theophilio

New York Men’s Day

10:30 AM – 12 PM

Archie

Clara Son

Oxblood Zebra

Peak Lapel

4:30 PM – 06 PM

Bryan Jimenez

FIT MW25 Collective

Joseph McRae

Max Esmail

12 Σεπτεμβρίου

Maria McManus

Area

Private Policy

Calvin Klein

Advisry

Fforme

Ashlyn

Off-White

Christian Siriano

Campillo

Sergio Hudson

Wiederhoeft

SC103

alexanderwang

13 Σεπτεμβρίου

Marina Moscone

Tibi

Altuzarra

Meruert Tolegen

Lapointe

Anna Sui

Alice + Olivia

Prabal Gurung

Todd Snyder

Khaite

Who Decides War

14 Σεπτεμβρίου

Ulla Johnson

Vettese

Aknvas

COS

Sandy Liang

House of Aama

Gabe Gordon

Jason Wu

Monse

Bach Mai

KidSuper x Brooklyn Borough Hall

Jane Wade

15 Σεπτεμβρίου

Toteme

TWP

Zankov

Dennis Basso

Coach

Tanner Fletcher

Diotima

Bibhu Mohapatra

Tory Burch

Cucculelli Shaheen

Luar

16 Σεπτεμβρίου

Nardos

Amir Taghi

Bevza

Kallmeyer

Andrew Kwon

Aubero

PatBO

Lii

Frederick Anderson

Pamella Roland

Elena Velez

Agbobly

LaQuan Smith

