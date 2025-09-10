Όταν το urban συναντά το modern prep: Ο Brandon Maxwell γιόρτασε τη 10η επέτειό του με την επίδειξη Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026

Ο Brandon Maxwell γιόρτασε τα 10α γενέθλιά του με μια έκτακτη επίδειξη στο Sotheby's της Νέας Υόρκης

Ο Brandon Maxwell έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα στον χώρο της μόδας. Έχει υπάρξει στυλίστας διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Lady Gaga, και έγινε ευρέως γνωστός για τις κομψές, εκλεπτυσμένες και μοντέρνες συλλογές του, εμπνευσμένες από τις ρίζες του στο Τέξας. Τώρα,γιορτάζει τα δέκα δημιουργικά του χρόνια με μια από τις καλύτερες συλλογές του.

Μιλώντας στο Fashion Week Daily, ο σχεδιαστής δήλωσε μεταξύ άλλων «Ήμουν 30 όταν λάνσαρα το brand. Ένιωθα αυτό το ή τώρα ή ποτέ. Είναι τόσο ενδιαφέρον που ξεκίνησα σε μια συγκεκριμένη ηλικία, επειδή είμαι 40 τώρα και μπορώ να δω ότι αυτές οι δεκαετίες είναι τόσο καθοριστικές για τη ζωή μου.

Ο Brandon Maxwell γιόρτασε τη 10η επέτειό του με μια επίδειξη την άνοιξη / καλοκαίρι '26

»Όταν ξεκίνησα, θυμάμαι ότι η μαμά μου μου έλεγε: “Πώς θα ξέρεις αν είναι επιτυχημένος; Υπάρχει κάποιο σημάδι για σένα που θα είναι κάτι που θα ξέρεις αν είναι επιτυχημένο;” Πάντα της έλεγα: “Νομίζω ότι αν είμαι στην επιχείρηση για δέκα χρόνια, αυτό θα μου φαίνεται επιτυχημένο”. Όταν ξεκινούσα, ήταν πραγματικά δύσκολο, οπότε ένιωθα ότι θα ήταν μεγάλη υπόθεση να φτάσω τα δέκα χρόνια. Τώρα που έχω ζήσει αυτά τα δέκα χρόνια, συνειδητοποίησα -και το σκέφτομαι καθώς μπαίνουμε σε αυτή την επίδειξη- ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα».

Στρέφοντας την προσοχή του στις athleisure ρίζες του, «πάντρεψε» υφές και χρώματα, φέρνοντας μια έντονη νοσταλγική διάθεση στον χώρο της επίδειξης. Με urban vibe, το κόκκινο και το λευκό κυριάρχησε ενώ οι παγιέτες και τα cow prints είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην πασαρέλα είδαμε δυτικά prints, floral σχέδια με πούλιες, φτερά και μοντέρνες γραβάτες bolo ενώ αν κάτι ξεχώρισε έντονα ήταν το styling trick του σχεδιαστή να προσθέσει στην «Maxwell» bag μερικά αντίγραφα της εφημερίδας NYT.