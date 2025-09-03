H Carolina Herrera πάει Μαδρίτη: Σε ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα το επερχόμενο show του οίκου

Η Carolina Herrera δεν θα δώσει το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αυτή τη σεζόν, αλλά έχει έναν σημαντικό λόγο

Ο Wes Gordon ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο show του θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα της Μαδρίτης, την Plaza Mayor, και αναμφισβήτητα μιλάμε για μια ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα show της σεζόν.

«Είναι πραγματικά το επίκεντρο της Μαδρίτης - τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά - ανατριχιάζω στην ιδέα ότι θα εμφανιστώ εκεί γιατί είναι τόσο μαγικό», είπε ο Gordon.

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα το επερχόμενο show της Carolina Herrera

Η συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στις 18 Σεπτεμβρίου σε ένα ορόσημο με πάνω από 400 χρόνια ιστορίας, την Plaza Mayor, και μάλιστα πρόκειται για την πρώτη επίδειξη μόδας για τον οίκο που θα πραγματοποιηθεί εκτός της Ισπανίας.

«Η Πλατεία Μαγιόρ είναι η καρδιά της Μαδρίτης, ένα από τα μέρη που καθορίζουν τον ρυθμό της πόλης. Η ενέργειά της σε τυλίγει αμέσως και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 2026», δήλωσε ο σχεδιαστής.

Πριν το show, στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικό δείπνο στο οποίο το «παρών» θα δώσουν πρόσωπα από τον κόσμο της μόδας και της τέχνης ενώ μετά την επίδειξη θα ακολουθήσει ένα after-party, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αποκαλυφθεί το νέο άρωμα του οίκου, «La Bomba».



