Animal print: Πώς θα φορέσεις το μεγαλύτερο trend της σεζόν και θα απογειώσεις ακόμη και το πιο minimal outfit

Τα animal prints έχουν κερδίσει τη θέση τους στις κορυφαίες τάσεις της σεζόν – και όχι άδικα αν με ρωτάς.

Από το διαχρονικό λεοπάρ στο snakeskin, το οποίο έχει επανέλθει στη μόδα πιο ανανεωμένο από ποτέ, μέχρι το παιχνιδιάρικο cow print και το croco, τα animal prints έχουν γίνει τα απόλυτα season essentials, τόσο μοδάτα και τόσο cool που μπορούν να απογειώσουν αμέσως ακόμη και το πιο basic look.

Την αναβίωση των animal prints την είδαμε πιο έντονα από ποτέ στις επιδείξεις των οίκων στις Εβδομάδες Μόδας. Από την άλλη, η street style σκηνή αποδεικνύει πως η αγάπη για τα animal prints έχει έρθει για να μείνει ενώ, brands όπως το M&S χαρίζουν άφθονο style inspo και επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε γούστο και αισθητική.

M&S

Δεν χρειάζεται να έχεις ένα extra στιλ για να υιοθετήσεις την τεράστια τάση αυτής της σεζόν, αρκούν μονάχα μερικά κομμάτια – κλειδιά για να δημιουργήσεις iconic outfits, με μικρές πινελιές που θα αναβαθμίσουν κάθε look αλλά και θα δώσουν έναν δυναμικό αέρα.

Πώς θα φορέσεις το μεγαλύτερο trend της σεζόν

Αν αγαπάς τα statement items αλλά θες να κρατάς το outfit σου σε μια minimal γραμμή, ένα croc trench coat σε chocolate brown απόχρωση είναι σίγουρα αυτό που χρειάζεσαι. Σκέψου το με ένα μονοχρωματικό outfit σε καφέ τόνους, απλό αλλά με το hero piece της σεζόν που θα κάνει τη διαφορά.

M&S

Δες την καμπαρντίνα εδώ

Από την άλλη, μπορείς να πειραματιστείς και να συνδυάσεις υφές, όπως snake print μπότες και μια σουέτ τσάντα. Ο παιχνιδιάρικος αυτός συνδυασμός των υφών θα δώσει στην εμφάνισή σου χαρακτήρα και τύπο.

M&S

Δες τις μπότες εδώ

Από την περσινή σεζόν κιόλας το cow print είχε γίνει ανάρπαστο ενώ φέτος εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτο στις wish lists των it girls, πιο ανανεωμένο όμως από ποτέ. Από τα αξεσουάρ μέχρι τα ρούχα και από τα παπούτσια μέχρι τα πανωφόρια, το cow print ισορροπεί μεταξύ wild και chic διάθεσης.

Τα animal prints που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου για effortless elegance style

Για να προσθέσεις στη συλλογή σου το cow print, ένα faux fur jacket αποτελεί ιδανική επιλογή που θα φορέσεις με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου. Θα το φορέσεις με φορέματα ή και tailored κοστούμια από το πρωί στο γραφείο έως την απογευματινή έξοδο ενώ αν θέλεις ένα πιο urban αποτέλεσμα μπορείς να διαλέξεις ένα barrel jean με ένα πουκάμισο, sneakers και το statement πανωφόρι.

M&S

Δες το jacket εδώ

Φυσικά οι επιλογές δεν περιορίζονται μόνο στα πανωφόρια. Στη συλλογή Cool Animal Prints της Marks & Spencer θα ανακαλύψεις εκλεπτυσμένα παπούτσια και τσάντες που μπορούν να προσθέσουν το απαραίτητο cool twist σε κάθε εμφάνιση.

Marks & Spencer

Δες τη τσάντα εδώ

Σκέψου ένα «ήσυχο» outfit με ένα blue jean και ένα t- shirt με blazer, πόσο ανεπιτήδευτα στιλάτο θα δείχνει με snake print Mary Jane ή μπαλαρίνες με cow print και μια oversized ή hobo bag. Αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες - πίστεψέ με - κάνουν τη διαφορά, θα απογειώσουν και το πιο minimal outfit.

M&S

Δες τις μπαλαρίνες εδώ

Όσο για τα «κλασικά» αλλά με ένα twist animal print, μπορείς να επενδύσεις σε κομμάτια όπως ένα παντελόνι με zebra print ή ένα πουκάμισο με αφηρημένο λεοπάρ pattern. H στιλιστική ευελιξία που θα σου χαρίσουν αυτά τα items είναι μοναδική καθώς είναι ιδανικά για layering με μονόχρωμα κομμάτια παράλληλα όμως θα κάνουν και το πιο basic outfit να δείχνει iconic.

Marks & Spencer

Δες το jean εδώ

Marks & Spencer

Δες το πουκάμισο εδώ