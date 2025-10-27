Θα απογειώσει και το πιο basic outfit

Διανύουμε την εποχή που ένα μάλλινο παλτό αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γκαρνταρόμπας μας, αν λοιπόν βρίσκεσαι στην αναζήτησή του, ανακαλύψαμε το πιο κομψό.

Πρόκειται για ένα παλτό που μπορείς να αγοράσεις σήμερα και να κρατήσεις για πάντα. Το σικάτο αυτό item μπορεί να μείνει στη ντουλάπα σου πολλά χρόνια και να δώσει έναν elevated τόνο σε κάθε look σου.

To παλτό από τα Marks & Spencer στο πιο περιζήτητο χρώμα της εποχής



Με μία έρευνα ανακαλύψαμε το πιο στιλάτο παλτό από τα Marks & Spencer, σε υπέροχο βουργουνδί χρώμα, το οποίο θα ταιριάξει τέλεια με τη φθινοπωρινή και τη χειμερινή σου συλλογή.

Marks & Spencer

Θα το φορέσεις είτε με ασορτί look, είτε με χρώματα από την παλέτα των γήινων αποχρώσεων ενώ φυσικά οι συνδυασμοί που μπορείς να κάνεις είναι αμέτρητοι.

Το μακρύ μάλλινο παλτό ταιριάζει άψογα με φορέματα και φούστες, ψηλές μπότες αλλά και δερμάτινα παντελόνια, ακόμη και indigo jeans με sneakers. Μπορείς να πειραματιστείς επίσης με τις υφές και τα prints, προσθέτοντας βάθος και χαρακτήρα σε κάθε look.