Τα sneakers έχουν πλέον καθιερωθεί ως το πιο ευέλικτο και άνετο ζευγάρι παπούτσια για κάθε στιγμή της ημέρας

Δεν πρόκειται απλώς για μια πρακτική λύση τις ημέρες εκείνες που πρέπει να περπατήσεις όλη την πόλη, αλλά τα sneakers είναι μια κομψή επιλογή και μια δήλωση μόδας που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο basic look.

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι σουέντ sneakers από τα H&M, τόσο κομψά που θα τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το γραφείο με ένα καφέ κοστούμι μέχρι στην έξοδο στην πόλη με τζιν και blazer.

Tα σουέντ sneakers σε φίνο χρώμα από τα H&M που θα φορέσεις με τα πάντα

Πρόκειται για ένα ζευγάρι χαμηλά σουέντ καφέ sneakers με λευκά κορδόνια μπροστά και τμήμα στη φτέρνα στραμμένο προς τα κάτω.

Πώς θα τα φορέσεις; Αρχικά να σου πούμε πως το καφέ τους χρώμα τα καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτα μιας και ταιριάζουν με κάθε γήινο item της γκαρνταρόμπας σου, παράλληλα όμως μπορεί να φορεθεί και με τα κλασικά μαύρο και λευκό, αλλά και με τα prints, τα οποία είναι τόσο μεγάλη τάση αυτή τη σεζόν.

Σκέψου τα με το αγαπημένο σου blue jean σε Α γραμμή, ένα t – shirt και ένα κλασικό biker jacket ή ακόμη και με τα οffice looks σου, με ένα κοστούμι ή με ένα maxi φόρεμα και ένα κομψό blazer.

