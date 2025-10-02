Πώς θα φορέσεις τα sneakers με τον πιο ενημερωμένο τρόπο – 5 τρόποι για statement εμφανίσεις

Τα sneakers δεν είναι πιο ένα ζευγάρι παπούτσια για όσους θέλουν να αθληθούν αλλά έχουν εξελιχθεί σε απόλυτο fashion statement

Εκτός από ευέλικτα, άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας και πρακτικά σε ό,τι αφορά το styling, τα sneakers έχουν μετατραπεί σε βασικό κομμάτι κάθε ενημερωμένης γκαρνταρόμπας και, αυτή τη σεζόν οι γυναίκες της μόδας έχουν βρει τους πιο cool τρόπους για να τα συνδυάζουν με όλα τους τα σύνολα.

Από το απλό athleisure και casual στιλ μέχρι το πιο elegant, τα sneakers μπορούν να ολοκληρώσουν κάθε outfit, ανεξάρτητα την περίσταση. Είτε θέλεις λοιπόν να δείχνεις πιο προσεγμένη είτε θέλεις να πειραματιστείς με αντιθέσεις, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να δεις τα sneakers σου με άλλο μάτι.

Πώς θα φορέσεις τα sneakers με τον πιο ενημερωμένο τρόπο

Athleisure, αλλά με twist

Συνδύασε τα sneakers σου με ένα total matching set από κολάν και crop top, και ολοκλήρωσε με ένα oversized σακάκι ή παλτό. Είναι το ιδανικό outfit για ταξίδια και εξόδους στην πόλη, ακόμη και για brunch.

Boho style

Συνδύασε μια maxi ή midi φούστα με δαντέλα με ένα φαρδύ graphic t-shirt ή ένα oversized πουκάμισο και sneakers. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα εντυπωσιακό και καθόλου βαρετό συνδυάζοντας την άνεση με τη boho αισθητική.

Το all time classic

Μερικές φορές τα πιο απλά outfits είναι και τα πιο εντυπωσιακά. Ένα straight-leg τζιν, ένα λευκό t-shirt και ένα jacket σε συνδυασμό με τα αγαπημένα σου sneakers είναι ο απόλυτος συνδυασμός για effortless cool vibes.

Prints

Αυτή τη σεζόν τα prints κυριαρχούν και ναι, τα βλέπουμε και στα sneakers. Σκέψου ένα basic σύνολο πόσο cool θα δείχνει με ένα cowprint ή ένα leopard ζευγάρι sneakers ή σκέψου ένα γεμάτο μοτίβα outfit πόσο στιλάτο θα δείχνει με printed sneakers.

Η θεωρία του «λάθος» παπουτσιού

Μπορεί να σου φαίνεται τολμηρό – και ίσως είναι εδώ που τα λέμε- αλλά πολλές γυναίκες «ορκίζονται» στη θεωρία του λάθος παπουτσιού και επιλέγουν να σετάρουν τα sneakers τους με βραδινά φορέματα, σύνολα με παγιέτες και λάμψεις. Μπορεί να μην είναι του στιλ σου αλλά σίγουρα αξίζει μια δοκιμή.

