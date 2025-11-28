Πιο σικάτο από το μπλε αλλά πιο «καθαρό» από το μαύρο

Αν υπάρχει ένα κομμάτι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα που να είναι τόσο κομψό, όσο και casual, ευέλικτο και άνετο, αυτό δεν είναι άλλο από το τζιν παντελόνι.

Στις τάσεις της εποχής έχουμε δει πολλά σχέδια να ξεπροβάλλουν και να γοητεύουν τα It Girls. Από τη διαχρονική Α γραμμή μέχρι τα πιο φαρδιά barrel, η ποικιλία που θα βρεις σίγουρα καλύπτει κάθε σου γούστο και κάθε σου ανάγκη φυσικά, ένα όμως συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα απογειώσει κάθε σου outfit.

Αυτό είναι το τζιν που έρχεται να αντικαταστήσει το κλασικό μπλε και όχι, δεν είναι το μαύρο

Ο λόγος για το καφέ χρώμα, μια απόχρωση που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σε όλα τα items και όλα τα αξεσουάρ των χειμερινών συλλογών. Όπως το βλέπουμε στις τσάντες, τα παλτό, τα παπούτσια και τα πουλόβερ, έτσι και στα τζιν το καφέ χρώμα κυριαρχεί και, οίκοι όπως the Row, Bottega Veneta, Frame και Reformation το έχουν καθιερώσει.

Γιατί όμως να το επιλέξεις; Είναι ευέλικτο, ταιριάζει με όλα, και θα βρεις αποχρώσεις από ζεστό καφέ μέχρι και απαλό ενώ αν ψάχνεις ένα εκκεντρικό denim, τα καφέ denim με pint ή ξέβαμμα είναι ιδανικά.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από επιλογές, ιδανικές για εσένα που θέλεις να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα σου.

Δες τα τζιν παρακάτω



ZARA

Δες το εδώ

H&M

Δες το εδώ

Stradivarius

Δες το εδώ

Marks & Spencer

Δες το εδώ