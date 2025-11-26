Αν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά στο feed σου, θα διαπιστώσεις πως, ένα τζιν έχει κερδίσει την πρώτη θέση στις συλλογές των γυναικών που αγαπούν την ήσυχη πολυτέλεια

Αναφέρομαι στο dark wash jean, το οποίο εμφανίστηκε το φθινόπωρο προβλέπουμε όμως να γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα trends του χειμώνα 2026.

Ο λόγος που ολοένα και περισσότερες γυναίκες το επιλέγουν είναι φυσικά η κομψότητά του και η ευελιξία του σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς. Τα dark wash jeans άλλωστε κάνουν αμέσως κάθε outfit να φαίνεται πιο πολυτελές και πιο κομψό χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Dark wash jeans: Το τζιν που επιλέγουν οι λάτρεις της quite luxury αισθητικής και θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους

Κλασικό και chic, το τζιν αυτό είναι ορισμός του quite luxury, ανεξάρτητα το στιλ που θα επιλέξεις. Από τα τζιν σε Α γραμμή μέχρι τα barrel, στα ψηλόμεσα και τα wideleg, όλα τα τζιν παντελόνια σε αυτό το πολυτελές σκούρο χρώμα ταιριάζουν τέλεια με κάθε τι της γκαρνταρόμπας σου και, θα στο αποδείξω τώρα αμέσως.

Σκέψου πως μπορεί να συνδυαστεί με ένα κλασικό ή ένα πιο παιχνιδιάρικο πλεκτό και sneakers για μια casual εμφάνιση ή ένα πουκάμισο με blazer και μπότες, για ένα πιο κομψό look.

Δες παρακάτω μερικά looks για να εμπνευστείς για τις επόμενες εμφανίσεις σου