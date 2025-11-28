Στιλ στη βροχή: Τα chelsea boots είναι ξανά in fashion και είναι ιδανικά για τις βροχερές ημέρες

Μπορείς να είσαι στιλάτη και κομψή ακόμη και στη βροχή; Η απάντηση είναι φυσικά και ναι, αρκεί να σκεφτείς πρακτικά και έξυπνα.

Ακόμη κι αν οι βροχερές ημέρες μοιάζουν με μπελά, ιδίως αν έχεις εξωτερικές υποχρεώσεις και μετακινήσεις στην πόλη, μπορούν να έχουν μία αίσθηση θαλπωρής, ιδίως αν έχεις φροντίσει το στιλ σου να είναι κατάλληλο.

Αν λοιπόν πρέπει να βγεις από το σπίτι, φρόντισε να κάνεις στιλιστικές επιλογές, έξυπνες και πρακτικές, όπως ένα αδιάβροχο μπουφάν, ή ένα δερμάτινο jacket και μπότες. Τώρα θα σκεφτείς, ποιες να διαλέξεις; Οι επιλογές είναι πολλές μέσα σε αυτές όμως οι chelsea boots σίγουρα ξεχωρίζουν.

Οι chelsea boots είναι ξανά in fashion

Οι chelsea boots, οι μπότες που φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο, είναι στενές και διαθέτουν εκείνα τα ελαστικά πλαϊνά τμήματα και μια λεπτομέρεια σαν γλωττίδα στο πίσω μέρος από τη βικτωριανή εποχή. Λέγεται πως οι πρώτες μπότες ονομάζονταν αρχικά «Paddock Boots», καθώς χρησιμοποιούνταν κυρίως για ιππασία ενώ η ονομασία «chelsea boots» δεν εμφανίστηκε στην αγορά μέχρι τις δεκαετίες του '50 και του '60, όταν έγιναν δημοφιλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μπότες Chelsea εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην King's Road, εκείνες τις δεκαετίες, στην περιοχή Chelsea του Λονδίνου και από τότε κάθε χρόνο επιστρέφουν ανανεωμένες τον χειμώνα, χαρίζοντας τόσο στιλ, όσο και άνεση.

Το στιλ μπορείς να το βρεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναικεία μποτάκια, σε διάφορες υφές και χρώματα, με την ευελιξία και την άνεση που χαρίζουν να είναι μόνο δύο από τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν διαχρονικές. Σχεδόν κάθε χρόνο επανέρχονται στη μόδα με εκδοχές τους σε διάφορα χρώματα και στιλ να είναι διαθέσιμες, για τις βροχερές ημέρες όμως είναι ιδανικές οι δερμάτινες.

Σκέψου, ένα δερμάτινο παντελόνι, σεταρισμένο με τις chelsea boots, ένα φούτερ και ένα δερμάτινο jacket ή ένα μακρύ αδιάβροχο μπουφάν. Με αυτό το outfit όχι μόνο θα είσαι στιλάτη αλλά θα προστατευτείς και από τη βροχή.

Επιπλέον, μπορείς να ταιριάξεις τις chelsea μπότες σου με το αγαπημένο σου baggy jean ή εκείνο το dark wash jean που έχεις στη γκαρνταρόμπα σου.

